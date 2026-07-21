Vinícius mostró su impactante cambio físico tras realizarse una armonización de quijada

El crack brasileño aprovechó su temprano regreso del Mundial 2026 para pasar por el quirófano y realizarse una cirugía estética.

No fue un buen Mundial para Brasil en general ni para Vinícius Júnior en particular. Si bien el atacante de Real Madrid convirtió cuatro goles, no fue influyente ni decisivo, especialmente en los partidos definitorios. Los dirigidos por Carlo Ancelotti quedaron en el camino en octavos de final tras perder contra Noruega.

Vinícius Júnior regresó a Brasil luego de la eliminación en el Mundial y, junto a Virginia Fonseca -su pareja-, pasó por el quirófano para realizarse una armonización de quijada, la cual sirve para de definir y dar mayor contorno a los rasgos faciales.

Vini y Virginia Fonseca.

El encargado de realizar la operación fue el doctor Alessandro Alarcão, quien cuenta con casi 750 mil seguidores en su cuenta de Instagram y atiende en Miami, pero al tratarse del crack brasileño y su pareja, la intervención se realizó en una clínica de Goiania, en Brasil.

Vini junto al doctor Alessandro Alarcão.

El mensaje de Vinícius tras la eliminación del Mundial

Una vez terminado el Mundial 2026 para Brasil, Vinícius Júnior expresó su dolor en las redes sociales y envió un contundente mensaje: “Casi cuatro años después y de nuevo pensando en qué escribir tras un Mundial decepcionante. Vi a tanta gente de todas las edades apoyándome, abrazando nuestro sueño, que sería injusto guardar silencio. Pero necesitaba unos días para reflexionar“.

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Además, agregó: “Vestir la camiseta de la selección nacional es el mayor orgullo de mi vida, y ser eliminados en octavos de final es una sensación difícil de explicar. Sé cuánto me preparé, cuánto me concentré, cuánto deseaba esto para ustedes y para mi familia. La frustración es abrumadora. Teníamos un grupo lo suficientemente fuerte como para lograr más, y no pudimos. Les pido disculpas y lucharé por nuestro sueño de volver a la cima del mundo“.

Vinícius antes de la operación. (Foto: Getty).

DATOS CLAVE

Brasil quedó eliminado del Mundial 2026 tras caer ante Noruega en octavos.

quedó eliminado del Mundial 2026 tras caer ante Noruega en octavos. Vinícius Júnior anotó cuatro goles con la Selección de Brasil durante el Mundial.

anotó cuatro goles con la Selección de Brasil durante el Mundial. Vinícius Júnior se realizó una armonización facial tras regresar a Brasil.