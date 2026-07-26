Pese a la derrota contra Barracas, los hinchas de River destacaron a un futbolista

El Millonario inició su camino en el Torneo Clausura con el pie izquierdo tras caer 1 a 0 ante Barracas Central en el Monumental.

Luego de una pésima presentación en el semestre, con caída por 3 a 1 ante Aldosivi por Copa Argentina, que derivó en la eliminación del torneo en 16avos de final, River inició su camino en el Torneo Clausura ante Barracas Central. El Monumental estuvo lleno para ver al Millonario, pero la actuación fue muy pobre y el resultado adverso: los de Ayude se impusieron por 1 a 0.

En la antesala del partido, Aníbal Moreno se resintió de una lesión en su rodilla y Coudet -que no pudo estar en el banco por haber sido expulsado en la final del Apertura- optó por mandar a la cancha desde el arranque a Lautaro Pereyra, uno de los juveniles que mejores rendimientos tuvo cuando le tocó jugar.

Pereyra jugó recostado por izquierda, en un sector donde todo su talento se ve restringido ya que la posición no le es natural, él es un tipo de jugador que necesita libertades. Así y todo, el juvenil mostró fútbol, carácter y fue de lo mejor de la cancha.

Lautaro Pereyra. (Foto: Getty).

Curiosamente, Ariel Broggi -que reemplazó a Coudet- decidió sacarlo en el entretiempo, todo para acumular más delanteros. Si bien solamente jugó 45 minutos, Lautaro Pereyra fue de lo más destacado de la cancha y así lo reconocieron los hinchas en las redes sociales.

Mensajes de apoyo para Pereyra

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