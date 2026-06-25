Desesperado pedido de Lucas Trejo tras el derrumbe del edificio donde vive su familia en Venezuela

Un terremoto de alta magnitud produjo desastres en distintas zonas de Venezuela y el defensor argentino realizó un pedido en sus redes.

El pasado miércoles un terremoto de magnitud de 7.5 golpeó a Venezuela y varias ciudades se vieron afectadas. Hasta el momento son más de 160 los fallecidos y casi 1000 los heridos. Uno de los afectados por esta tragedia es Lucas Trejo, defensor argentino que se desempeña en Marítimo de la Segunda División del fútbol venezolano.

A través de su cuenta de Instagram, Trejo realizó un desperado pedido: “Nuestro edificio en Playa Grande se derrumbó. No sé dónde está mi familia, por favor oren por ellos y difundan este mensaje por si alguien los vio, quiero creer que no están ahí, oren por mi familia por favor”. Los desaparecidos son la esposa de Trejo -Yani Maranella- y sus hijos Aaron y Ainhoa.

La situación en Venezuela es dramática luego del terremoto y las comunicaciones no son sencillas. Las zonas más afectadas por esta desagracia son las de Yaracuy, La Guaria y Caracas. Cabe destacar que fueron dos terremotos, el primero de magnitud 7,2 y el segundo de 7,5. Lucas Trejo se desempeña en Marítimo, que queda en la ciudad de La Guaira.

¿Quién es Lucas Trejo?

Lucas Trejo tiene 38 años y se desempeña como marcador central. A lo largo de su carrera pasó por varios clubes del ascenso europeo, también se desempeñó en Argentina con pasos por Sportivo Belgrano, Racing de Córdoba e Instituto. En los últimos años de su carrera pasó por elencos de Colombia, Perú, México y desde 2023 juega en Venezuela.

Lucsa Trejo junto a su familia. (Foto: IG de Lucas Trejo).

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