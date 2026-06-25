Desesperado pedido de Lucas Trejo tras el derrumbe del edificio donde vive su familia en Venezuela

El pasado miércoles un terremoto de magnitud de 7.5 golpeó a Venezuela y varias ciudades se vieron afectadas. Hasta el momento son más de 160 los fallecidos y casi 1000 los heridos. Uno de los afectados por esta tragedia es Lucas Trejo, defensor argentino que se desempeña en Marítimo de la Segunda División del fútbol venezolano.
A través de su cuenta de Instagram, Trejo realizó un desperado pedido: “Nuestro edificio en Playa Grande se derrumbó. No sé dónde está mi familia, por favor oren por ellos y difundan este mensaje por si alguien los vio, quiero creer que no están ahí, oren por mi familia por favor”. Los desaparecidos son la esposa de Trejo -Yani Maranella- y sus hijos Aaron y Ainhoa.
La situación en Venezuela es dramática luego del terremoto y las comunicaciones no son sencillas. Las zonas más afectadas por esta desagracia son las de Yaracuy, La Guaria y Caracas. Cabe destacar que fueron dos terremotos, el primero de magnitud 7,2 y el segundo de 7,5. Lucas Trejo se desempeña en Marítimo, que queda en la ciudad de La Guaira.
¿Quién es Lucas Trejo?
Lucas Trejo tiene 38 años y se desempeña como marcador central. A lo largo de su carrera pasó por varios clubes del ascenso europeo, también se desempeñó en Argentina con pasos por Sportivo Belgrano, Racing de Córdoba e Instituto. En los últimos años de su carrera pasó por elencos de Colombia, Perú, México y desde 2023 juega en Venezuela.
Lucsa Trejo junto a su familia. (Foto: IG de Lucas Trejo).
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DATOS CLAVE
- Un terremoto de magnitud 7.5 afectó a Venezuela, dejando más de 160 fallecidos y casi 1000 heridos.
- El futbolista argentino Lucas Trejo, defensor de Marítimo de La Guaira, busca desesperadamente a su esposa e hijos tras el derrumbe de su edificio.
- Las zonas más afectadas por la tragedia son Yaracuy, La Guaira y Caracas.