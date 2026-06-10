River hoy: Tigres desmintió oferta por Correa, el no rotundo de Icardi y amistosos internacionales

Las noticias que los hinchas del Millonario no pueden dejar de leer este miércoles 10 de junio.

El hecho de que el plantel de River se encuentre licenciado antes de reencontrarse para realizar la pretemporada que los llevará hasta Alicante, España, no significa que en el club no haya novedades importantes día tras días, tanto en relación a la reestructuración que ya planteó su presidente Stéfano Di Carlo como a la logística de la preparación.

En materia de refuerzos, desde México negaron la existencia de una oferta formal del Millonario para el fichaje de Ángel Correa, mientras que Mauro Icardi desestimó cualquier posibilidad de defender la camiseta del club en el futuro cercano.

Tigres dice no haber recibido oferta de River por Correa

Carlos Valenzuela, vicepresidente de los Tigres de la UANL, aseguró que no se rechazó ninguna oferta de River por Ángel Correa porque no se recibió ofrecimiento alguno, desmintiendo las versiones que hace horas habían surgido desde el club.

Ángel es parte fundamental del esquema de Guido (Pizarro, el DT) hoy. Es fundamental para la institución y realmente nosotros contamos con él al día de hoy. Nadie se ha acercado a hablar con nosotros. Ni River, ni ninguna institución. Se queda solamente en un rumor”, manifestó el directivo ante un grupo de periodistas.

Correa permanecería en Tigres para disputar el Apertura 2026 de la Liga MX.

Icardi no tiene intenciones de jugar en River

Más allá que desde el Millonario no habían expresado interés concreto en Mauro Icardi, el jugador y su entorno descartaron cualquier intención de arribar a la Liga Profesional. De hecho, su abogado Elio Letterio Pino descartó por completo la posibilidad en diálogo con Bolavip.

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“No entiendo por qué llevamos tres meses hablando de River y de otros equipos argentinos cuando nunca hemos dialogado con nadie. Nadie puede impedir la llegada de Icardi, simplemente porque jugar en Argentina no es una opción que nos interese”, manifestó.

Amistosos internacionales en puerta

Es un hecho que el equipo de Eduardo Coudet disputará partidos de exhibición en Europa como parte de su pretemporada. En ese contexto, en México confirman que América será rival del Millonario en España. Se trata nada más ni nada menos que uno de los clubes más importantes del país.

Más allá de la posibilidad de enfrentar al gigante de CONCACAF, el Millonario podría medirse ante otras instituciones de España, Brasil y Escocia en su preparación en Alicante. Todo se confirmará con el correr de los días.

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