D’Onofrio, sobre los borrados de River: del “Di Carlo se equivocó” al “Cantilo no es tan malo”

Rodolfo D’Onofrio tomó la palabra en el medio del movido mercado de pases de River y se pronunció acerca de los apartados. El ex presidente del Millonario no cuestionó la decisión de separarlos del plantel, pero se mostró en contra de haber mandado a los futbolistas a entrenar al predio de Cantilo y reveló que se lo dijo a Stéfano Di Carlo.

“Ayer me reuní con él y le dije: ‘Te equivocaste. Está mal eso’. El error fue llevarlos a ese lugar; lo normal y lógico era que entrenaran en el River Camp. Pero, ojo, que ese lugar de malo no tiene nada. Dentro de tres meses, va a estar entrenando ahí la Primera de River, el plantel superior. Es un lugar espectacular con la ventaja de que estás cerca de todos lados”, soltó el ex dirigente en diálogo con Radio La Red.

Y continuó: “Yo diferencio la forma de la decisión, ahí no me cabe opinar porque no estoy en funciones. Si lo hacía con mucho respeto en la época de Gallardo, imaginate ahora. Como hincha puedo sentirlo, pero tengo los ojos y los oídos abiertos, y la gente de River ya llegó a un momento donde estaba convencida de que muchos de los jugadores apartados no podían jugar más en el club. Esa es la verdad. Y yo, que miraba los partidos, pensaba en qué jugadores habían traído y que no se adaptaban. Eso puede pasar, y como ocurre, tenés que hacer un cambio profundo, que es lo que están haciendo”.

“Si tenés que armar un equipo y la opinión del cuerpo técnico es que necesitan traer otros refuerzos, hay que hacerlo; el hincha también lo entiende. Está bien que vayan a entrenar al River Camp, pero si no los querían en el equipo principal, se tienen que ir. Además, si querés traer jugadores que ganan muy bien, necesitás retirar a los que están, porque si no, el presupuesto no da. A mí lo que no me gustó fue la forma“, remarcó.

Y cerró: “El grave error sería darte cuenta de que no funcionan y no hacer el cambio. Tenés que hacerlo. Sobre el mercado de pases de estos últimos cuatro años preferí quedarme callado y así seguiré, porque ya pasó”.