El partido con Honduras lo dejó claro: De Paul sigue siendo el motor de Argentina y tiene que ser titular en el Mundial

Para mí, en el entretiempo Scaloni lo miró y se lo dejó en claro: "Rodrigo, entrá y ordename este quilombo". Y exactamente eso hizo. Titular en el Mundial, sin dudas.

¡Qué clase de fútbol nos regaló Rodrigo De Paul! Si alguno todavía dudaba de que iba a ser titular en el Mundial, hoy demostró que es un jugador absolutamente fundamental para este equipo.

Hay que ser sinceros: el primer tiempo de Argentina fue horrible, malísimo y sumamente aburrido. Nos fuimos al descanso ganando gracias a un penal inventado por el árbitro, que Lautaro Martínez, hay que decirlo, pateó de manera brillante.

Para mí, en el entretiempo Scaloni lo miró y se lo dejó en claro: “Rodrigo, entrá y ordename este quilombo”. Y exactamente eso hizo. Entró, manejó todos los hilos del equipo, tocó en corto, tocó en largo y armó una sociedad espectacular con Giovani Lo Celso. Juntos produjeron los mejores 20 minutos de la Selección Argentina en todo el amistoso.

El segundo tanto fue un auténtico golazo, una obra de arte: la tocaron De Paul, Thiago Almada, Lo Celso, Lautaro metió un taquito hermoso, y culminó con una gran definición de Gio. A nivel personal, creo que Lo Celso demostró que está en plenas condiciones de pelearle el puesto a Thiago Almada para meterse de lleno entre los once titulares.

Puntos altos y bajos de la noche

A la hora de repasar los rendimientos individuales, nos llevamos varias conclusiones de este 2 a 0 frente a Honduras:

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Los puntos altos: fue buenísimo que volvió el “Cuti” Romero y fue lindo volver a ver jugar a Lisandro Martínez. Medina entró bien; no la rompió toda, pero cumplió con su tarea, al igual que Exequiel Palacios. Tuvimos varios debuts interesantes: Capaldo, Freitas y el pibe Beltrán, quien salió a descolgar un centro con la autoridad de alguien que lleva diez años en la Selección, un fenómeno. Además, Tomás Aranda casi mete un golazo, ratificando que es una gran perlita surgida de Boca.

fue buenísimo que volvió el “Cuti” Romero y fue lindo volver a ver jugar a Lisandro Martínez. Medina entró bien; no la rompió toda, pero cumplió con su tarea, al igual que Exequiel Palacios. Tuvimos varios debuts interesantes: Capaldo, Freitas y el pibe Beltrán, quien salió a descolgar un centro con la autoridad de alguien que lleva diez años en la Selección, un fenómeno. Además, Tomás Aranda casi mete un golazo, ratificando que es una gran perlita surgida de Boca. En el debe: no me gustó el Flaco López; siento que no aprovechó los veintipico de minutos que tuvo en cancha. Sinceramente, esperaba más de Thiago Almada, y creo que el Colo Barco es otro de los jugadores que se lleva un balance negativo de este primer amistoso. De Juan Musso prefiero ni hablar, sencillamente porque durante el partido no tuvo que atajar ninguna pelota.

Nos quedamos todos con las ganas de ver a Lionel Messi, que miró el encuentro desde el banco de suplentes. Seguramente, Leo sumará sus minutos el próximo martes cuando nos toque enfrentar a Islandia.