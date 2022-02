El presidente, Alberto Fernández, estará este jueves al mediodía en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada en la reunión conjunta de los Consejos Federales de Salud (Cofesa) y de Educación (CFE) en la que se definirá el nuevo protocolo de Aula Segura para el próximo comienzo de clases en el marco de la pandemia de coronavirus.

La reunión, del que participarán la ministra de Salud, Carla Vizzotti; su par de Educación, Jaime Perczyk, y representantes de ambas áreas de las 24 jurisdicciones del país, "busca definir las nuevas pautas en función de los consensos alcanzados con la participación de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Unicef, Unesco, la Sociedad Argentina de Pediatría, la Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, y los diferentes gremios docentes", señalaron a través de un comunicado de prensa.

Según el documento del Ministerio de Salud, el plan del protocolo Aula Segura para el regreso a clases presenciales en los niveles iniciales, primario y secundario tiene seis pilares: asistencia cuidada, vacunación, uso de barbijo, ventilación, higiene y limpieza, y distancia.

Las medidas confirmadas en las reuniones previas de ambos Consejos “buscan ser sencillas, posibles y tendientes a garantizar la presencialidad plena en condiciones de pandemia para que docentes y estudiantes puedan recuperar espacios de aprendizaje, expresión y disfrute".

En tanto, se comunicó que "la implementación de un nuevo protocolo es posible por el impacto del avance de la Campaña de Vacunación tanto en docentes como en niños y niñas de entre 3 y 11 años de edad".

Posibles medidas:

Sin pase sanitario

El gobierno nacional informó que no pedirá el pase de vacunación para entrar a los establecimientos ya que se trata de una vacuna que aún no es obligatoria, que compromete un derecho que sí lo es como el de la educación.

Sin burbujas: “En la sociedad no hay más burbuja; la novedad es que se trata en las escuelas de las mismas normas que en el resto de la sociedad”, dijo hoy Perczyk en diálogo con Radio con vos. Al buscarse la presencialidad plena ya no habrá distanciamiento dentro del aula, pero ahora tampoco será necesario que no interactúen alumnos de distintos cursos.

Barbijos: según las recomendaciones, que luego cada provincia evaluará según su autonomía, será continuar con el barbijo dentro del aula a partir de primer grado. Habrá más libertad en los espacios abiertos.

Higiene: las reglas básicas contra el Covid-19 seguirán vigentes. Es decir, el lavado de manos frecuente y la ventilación de los ambientes continuarán en el próximo inicio de clases. Otras, como el control de la temperatura y la demarcación de los espacios, se flexibilizarían.

Aislamiento: aun siguen las dudas respecto al aislamiento en caso de un contagio. Lo que ya se sabe es que los contactos asintomáticos con vacunación completa, al igual que pasa en la sociedad, no deberán aislarse y podrán seguir asistiendo a clases. Aún resta definir cómo será el accionar con aquellos chicos que no recibieron las dos dosis.