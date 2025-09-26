A qué hora se corren los 200km de Buenos Aires del TC2000: cómo ver la carrera

El TC2000 tendrá este fin de semana del 26, 27 y 28 de septiembre su carrera más importante de la temporada 2025, ya que el Autódromo Oscar y Juan Gálvez será sede de la 19º edición de los 200km de Buenos Aires.

El día viernes habrá dos entrenamientos libres, mientras que el sábado habrá un entrenamiento, la clasificación y la primera parte de competencia. El domingo será prueba de tanque lleno y se correrá la carrera final, mientras que categorías como Fiat Competizione, TRV6 y la Fórmula Nacional también dirán presente.

Los 200km de Buenos Aires se podrán seguir a lo largo de todo el fin de semana por TyC Sports, TyC Sports 2 (sábado), y por TyC Sports y Canal 13, el domingo, en la Argentina. La carrera final tendrá lugar desde las 12:15hs del domingo 28 de septiembre.

Damián Fineschi y Agustín Canapino fueron los ganadores de la edición 2024. (Gentileza TC2000)

Formato de carrera

El formato de competencia del fin de semana contará con un Shakedown, entrenamientos libres y una clasificación a vuelta lanzada. La competencia final estará dividida en dos partes; la primera a 18 vueltas (o 30 minutos) y con un 30% de puntuación, con parrilla de partida invertida para los primeros seis puestos.

La segunda, a 42 vueltas (o 60 minutos), se largará de acuerdo al ordenamiento final de la primera carrera, y contará con dos paradas obligatorias en boxes: una para carga de combustible (a partir de la vuelta 10) y otra para el cambio de piloto, que no pueden realizarse en la misma detención.

Los 200km de Buenos Aires cuentan con dos paradas obligatorias. (Gentileza TC2000)

Corredores de los 200km de Buenos Aires del TC2000

Leonel Pernía/Ignacio Montenegro (Honda YPF Racing)

Tiago Pernía/Diego Ciantini (Honda YPF Racing)

Matías Rossi/Santiago Urrutia (Toyota Gazoo Racing YPF Infinia)

Emiliano Stang/Antonino García (Toyota Gazoo Racing YPF Infinia)

Marcelo Ciarrochi/Juan Ignacio Teske (Toyota Gazoo Racing YPF Infinia 2)

Franco Vivian/Rafael Morgenstern (YPF Elaion Auro Proracing)

Facundo Aldrighetti/Leandro Juncos (YPF Elaion Auro Proracing)

Franco Morillo/Rodrigo Aramendia (Proracing)

Emmanuel Pérez Bravo/Pablo Collazo (Proracing)

Nicolás Palau/Roberto Luna (Halcón Motorsport)

Enrique Maglione/Juan Manuel Casella (Halcón Motorsport)

Gabriel Ponce de León/Tomás Cingolani (Corsi Sport)

Tomás Fernández/Christian Vallejo (Corsi Sport)

Lautaro Campione/Gastón Rossi (Corsi Sport 2)

Nicolás Trauto/Carlos Guttlein (ATR Racing)

Mateo Polakovich/Mauricio Hidalgo (ATR Racing)

Juan Pablo Traverso/José Malbrán (ATR Racing 2)

Posiciones del campeonato del TC2000

Matías Rossi (Toyota Gazoo Racing YPF Infinia) – 116 puntos Emiliano Stang (Toyota Gazoo Racing YPF Infinia) – 115 puntos Franco Vivian (Chevrolet YPF Elaion Auro Proracing) – 98 puntos Leonel Pernía (Honda YPF Racing) – 64 puntos Franco Morillo (Chevrolet Proracing) – 59 puntos Marcelo Ciarrochi (Toyota Gazoo Racing YPF Infinia 2) – 49 puntos Facundo Aldrighetti (Chevrolet YPF Elaion Auro Proracing) – 46 puntos Gabriel Ponce de León (Toyota Corsi Sport) – 42 puntos Matías Capurro (Toyota Corsi Sport 2) – 38 puntos Tiago Pernía (Honda YPF Racing) – 35 puntos

Actualizado al 26 de septiembre del 2025

Calendario del TC2000 2025