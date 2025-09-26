Es tendencia:
logotipo del encabezado
TC2000

A qué hora se corren los 200km de Buenos Aires del TC2000: cómo ver la carrera

Este 26, 27 y 28 de septiembre se disputarán los 200km de Buenos Aires del TC2000, una de las carreras más atractivas del año en el automovilismo argentino.

Por Germán Celsan

Todo sobre los 200km de Buenos Aires del TC2000
© Gentileza TC2000Todo sobre los 200km de Buenos Aires del TC2000

El TC2000 tendrá este fin de semana del 26, 27 y 28 de septiembre su carrera más importante de la temporada 2025, ya que el Autódromo Oscar y Juan Gálvez será sede de la 19º edición de los 200km de Buenos Aires.

El día viernes habrá dos entrenamientos libres, mientras que el sábado habrá un entrenamiento, la clasificación y la primera parte de competencia. El domingo será prueba de tanque lleno y se correrá la carrera final, mientras que categorías como Fiat Competizione, TRV6 y la Fórmula Nacional también dirán presente.

Los 200km de Buenos Aires se podrán seguir a lo largo de todo el fin de semana por TyC Sports, TyC Sports 2 (sábado), y por TyC Sports y Canal 13, el domingo, en la Argentina. La carrera final tendrá lugar desde las 12:15hs del domingo 28 de septiembre.

Damián Fineschi y Agustín Canapino fueron los ganadores de la edición 2024. (Gentileza TC2000)

Damián Fineschi y Agustín Canapino fueron los ganadores de la edición 2024. (Gentileza TC2000)

Formato de carrera

El formato de competencia del fin de semana contará con un Shakedown, entrenamientos libres y una clasificación a vuelta lanzada. La competencia final estará dividida en dos partes; la primera a 18 vueltas (o 30 minutos) y con un 30% de puntuación, con parrilla de partida invertida para los primeros seis puestos.

La segunda, a 42 vueltas (o 60 minutos), se largará de acuerdo al ordenamiento final de la primera carrera, y contará con dos paradas obligatorias en boxes: una para carga de combustible (a partir de la vuelta 10) y otra para el cambio de piloto, que no pueden realizarse en la misma detención.

Publicidad
Los 200km de Buenos Aires cuentan con dos paradas obligatorias. (Gentileza TC2000)

Los 200km de Buenos Aires cuentan con dos paradas obligatorias. (Gentileza TC2000)

Corredores de los 200km de Buenos Aires del TC2000

  • Leonel Pernía/Ignacio Montenegro (Honda YPF Racing)
  • Tiago Pernía/Diego Ciantini (Honda YPF Racing)
  • Matías Rossi/Santiago Urrutia (Toyota Gazoo Racing YPF Infinia)
  • Emiliano Stang/Antonino García (Toyota Gazoo Racing YPF Infinia)
  • Marcelo Ciarrochi/Juan Ignacio Teske (Toyota Gazoo Racing YPF Infinia 2)
  • Franco Vivian/Rafael Morgenstern (YPF Elaion Auro Proracing)
  • Facundo Aldrighetti/Leandro Juncos (YPF Elaion Auro Proracing)
  • Franco Morillo/Rodrigo Aramendia (Proracing)
  • Emmanuel Pérez Bravo/Pablo Collazo (Proracing)
  • Nicolás Palau/Roberto Luna (Halcón Motorsport)
  • Enrique Maglione/Juan Manuel Casella (Halcón Motorsport)
  • Gabriel Ponce de León/Tomás Cingolani (Corsi Sport)
  • Tomás Fernández/Christian Vallejo (Corsi Sport)
  • Lautaro Campione/Gastón Rossi (Corsi Sport 2)
  • Nicolás Trauto/Carlos Guttlein (ATR Racing)
  • Mateo Polakovich/Mauricio Hidalgo (ATR Racing)
  • Juan Pablo Traverso/José Malbrán (ATR Racing 2)

Posiciones del campeonato del TC2000

  1. Matías Rossi (Toyota Gazoo Racing YPF Infinia) – 116 puntos
  2. Emiliano Stang (Toyota Gazoo Racing YPF Infinia) – 115 puntos
  3. Franco Vivian (Chevrolet YPF Elaion Auro Proracing) – 98 puntos
  4. Leonel Pernía (Honda YPF Racing) – 64 puntos
  5. Franco Morillo (Chevrolet Proracing) – 59 puntos
  6. Marcelo Ciarrochi (Toyota Gazoo Racing YPF Infinia 2) – 49 puntos
  7. Facundo Aldrighetti (Chevrolet YPF Elaion Auro Proracing) – 46 puntos
  8. Gabriel Ponce de León (Toyota Corsi Sport) – 42 puntos
  9. Matías Capurro (Toyota Corsi Sport 2) – 38 puntos
  10. Tiago Pernía (Honda YPF Racing) – 35 puntos
    Actualizado al 26 de septiembre del 2025
Publicidad

Calendario del TC2000 2025

  • Fecha 1 – Oberá (4 de mayo)
  • Fecha 2 – Buenos Aires (5 de mayo)
  • Fecha 3 – Rosario (8 de junio)
  • Fecha 4 – Concordia (29 de junio)
  • Fecha 5 – 9 de Julio (20 de julio)
  • Fecha 6 – Gral. Roca (17 de agosto)
  • Fecha 7 – Junín (31 de agosto)
  • Fecha 8 – 200km de Buenos Aires (28 de septiembre)
  • Fecha 9 – San Juan (12 de octubre)
  • Fecha 10 – Mercedes, Uruguay (9 de noviembre)
  • Fecha 11 – A confirmar (23 de noviembre)
  • Fecha 12 – A confirmar (14 de diciembre)
germán celsan
Germán Celsan

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"River pierde la serie en el Monumental, pero el principal responsable de la eliminación con Palmeiras es Marcos Acuña"

ggrova
german garcía grova

Subiabre y Leonel Jaime rechazaron renovar su contrato con River y no jugarán ante Atlético Tucumán

Lee también
Pronósticos Atlético Madrid vs Real Madrid: el Derbi madrileño sacude la séptima jornada de LaLiga
Apuestas

Pronósticos Atlético Madrid vs Real Madrid: el Derbi madrileño sacude la séptima jornada de LaLiga

Atlético de Madrid vs. Real Madrid por LaLiga: formaciones, dónde ver y ¿juegan Julián Álvarez y Mastantuono?
Fútbol europeo

Atlético de Madrid vs. Real Madrid por LaLiga: formaciones, dónde ver y ¿juegan Julián Álvarez y Mastantuono?

Por qué Franco Mastantuono no juega el Mundial Sub 20 con la Selección Argentina
Mundial Sub 20

Por qué Franco Mastantuono no juega el Mundial Sub 20 con la Selección Argentina

La astronómica oferta de 6 mil millones de dólares que cambiaría para siempre el futuro de Cuti Romero y el Tottenham
Noticias de la Premier League

La astronómica oferta de 6 mil millones de dólares que cambiaría para siempre el futuro de Cuti Romero y el Tottenham

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo