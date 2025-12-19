Es tendencia:
A qué hora pelea Gero Arias vs. Tomás Mazza en Párense de Manos 3

La pelea que cerrará la jornada organizada por Luquitas Rodríguez tendrá a los dos creadores de contenido deportivo como protagonistas.

Por Lautaro Tiburzio

Este sábado 20 de diciembre, en el Estadio Tomás Adolfo Ducó, se celebrará la tercera edición del evento Párense de Manos, organizado por el streamer y creador de contenido Luquitas Rodríguez, acompañado de sus compañeros de “Paren la Mano”, Alfredo Montes de Oca, Germán Beder y Joaquín Cavanna.

Serán un total de 11 peleas que comenzarán a las 18 horas, y que tendrán como estelar la de los creadores de contenido Gero Arias y Tomás Mazza. Ambos influencers del ámbito fitness se medirán frente a frente en la culminación del evento.

El horario está pautado para las 00:30 de la madrugada del domingo 21, y será el único programado para horario post 00.

Dónde y cómo ver EN VIVO Párense de Manos 2025

Esta novedosa velada de boxeo cuenta con la transmisión completa a través del canal de Kick de Luquita Rodríguez y también de Telefé, aunque únicamente durante un rango horario muy limitado (17 a 19 horas). De esta manera, todos aquellos que no asistan al recinto ubicado en Parque Patricios pueden seguir el evento por la plataforma digital de forma gratuita.

Cartelera completa de Párense de Manos III y todos los horarios

  • 17.00: Alfombra roja
  • 17.45: Apertura de evento
  • 18.00: Agustín Monzón vs. Franco Bonavena
  • 18.30: Flor Vigna vs. Mica Viciconte
  • 19.00: Show de Un Poco de Ruido
  • 19.20: Mariano Pérez vs. Manu Jove
  • 19.50: Dairi vs. Espe
  • 20.15: Show de Lit Killah
  • 20.30: Gabino Silva vs. Willy Banks
  • 21.00: Coty Romero vs. Carito Muller
  • 21.30: Show Tussiwarriors
  • 21.50: Mernuel vs. Cosmic KID
  • 22.20: Grego Rosello vs. Goncho Banzas
  • 22.50: Show Gaspar Benegas
  • 23.10: Perxitaa vs. Coker
  • 23.50: Laureano Pepi Staropoli vs. Sergio Maravilla Martínez
  • 00.30: Gero Arias vs. Tomás Mazza
