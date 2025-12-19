A qué hora pelea Maravilla Martínez vs. Pepi Starapoli en Párense de Manos 3

La expectativa es total para la tercera edición de Párense de Manos, el evento de boxeo amateur y entretenimiento creado por el streamer Lucas Rodríguez y el equipo del programa Paren La Mano. Este sábado 20 de diciembre, el Estadio Tomás Adolfo Ducó abrirá sus puertas para una jornada maratónica que mezclará influencers, música y deporte, pero que tendrá un plato fuerte deportivo de alto vuelo: el cruce entre Sergio “Maravilla” Martínez y Laureano “Pepi” Staropoli.
El duelo, que enfrenta a una leyenda del pugilismo nacional contra un ex luchador de UFC con experiencia en MMA, está pactado como el combate de semi-fondo de la noche. Según el cronograma oficial, se estima que Martínez y Staropoli subirán al ring cerca de las 23:50 horas, justo antes de la pelea estelar que cerrará el evento, protagonizado entre los influencers fitness Tomás Mazza y Gerónimo Árias.
Dónde y cómo ver Párense de Manos 3
La velada de boxeo contará con la transmisión completa a través del canal de Kick de Luquita Rodríguez. Por otra parte, la televisión dirá presente vía Telefé, aunque únicamente durante un rango horario limitado, desde las 17 hasta las 19.
Aunque la transmisión comenzará temprano, la acción se extenderá hasta la madrugada del domingo. La jornada arrancará a las 17:45 con la apertura oficial. Entre los combates destacados, además del de Maravilla, aparecen el duelo entre los nietos de Monzón y Bonavena, y una nueva edición de la vieja rivalidad televisiva entre Flor Vigna y Mica Viciconte.
Cartelera completa de Párense de Manos III y todos los horarios
- 17.00: Alfombra roja
- 17.45: Apertura de evento
- 18.00: Agustín Monzón vs. Franco Bonavena
- 18.30: Flor Vigna vs. Mica Viciconte
- 19.00: Show de Un Poco de Ruido
- 19.20: Mariano Pérez vs. Manu Jove
- 19.50: Dairi vs. Espe
- 20.15: Show de Lit Killah
- 20.30: Gabino Silva vs. Willy Banks
- 21.00: Coty Romero vs. Carito Muller
- 21.30: show Tussiwarriors
- 21.50: Mernuel vs. Cosmic KID
- 22.20: Grego Rosello vs. Goncho Banzas
- 22.50: Show Gaspar Benegas
- 23.10: Perxitaa vs. Coker
- 23.50: Laureano Pepi Staropoli vs. Sergio Maravilla Martínez
- 00.30: Gero Arias vs. Tomás Mazza
Datos clave
- Párense de Manos 3 comienza a las 17:45 en el Tomás Adolfo Ducó.
- Sergio “Maravilla” Martínez subirá al ring contra Staropoli a las 23:50 horas.
- El evento se verá por Kick y en Telefé de 17 a 19.