A qué hora pelea Maravilla Martínez vs. Pepi Starapoli en Párense de Manos 3

La expectativa es total para la tercera edición de Párense de Manos, el evento de boxeo amateur y entretenimiento creado por el streamer Lucas Rodríguez y el equipo del programa Paren La Mano. Este sábado 20 de diciembre, el Estadio Tomás Adolfo Ducó abrirá sus puertas para una jornada maratónica que mezclará influencers, música y deporte, pero que tendrá un plato fuerte deportivo de alto vuelo: el cruce entre Sergio “Maravilla” Martínez y Laureano “Pepi” Staropoli.

El duelo, que enfrenta a una leyenda del pugilismo nacional contra un ex luchador de UFC con experiencia en MMA, está pactado como el combate de semi-fondo de la noche. Según el cronograma oficial, se estima que Martínez y Staropoli subirán al ring cerca de las 23:50 horas, justo antes de la pelea estelar que cerrará el evento, protagonizado entre los influencers fitness Tomás Mazza y Gerónimo Árias.

Dónde y cómo ver Párense de Manos 3

La velada de boxeo contará con la transmisión completa a través del canal de Kick de Luquita Rodríguez. Por otra parte, la televisión dirá presente vía Telefé, aunque únicamente durante un rango horario limitado, desde las 17 hasta las 19.

Aunque la transmisión comenzará temprano, la acción se extenderá hasta la madrugada del domingo. La jornada arrancará a las 17:45 con la apertura oficial. Entre los combates destacados, además del de Maravilla, aparecen el duelo entre los nietos de Monzón y Bonavena, y una nueva edición de la vieja rivalidad televisiva entre Flor Vigna y Mica Viciconte.

Cartelera completa de Párense de Manos III y todos los horarios

17.00: Alfombra roja

17.45: Apertura de evento

18.00: Agustín Monzón vs. Franco Bonavena

18.30: Flor Vigna vs. Mica Viciconte

19.00: Show de Un Poco de Ruido

19.20: Mariano Pérez vs. Manu Jove

19.50: Dairi vs. Espe

20.15: Show de Lit Killah

20.30: Gabino Silva vs. Willy Banks

21.00: Coty Romero vs. Carito Muller

21.30: show Tussiwarriors

21.50: Mernuel vs. Cosmic KID

22.20: Grego Rosello vs. Goncho Banzas

22.50: Show Gaspar Benegas

23.10: Perxitaa vs. Coker

23.50: Laureano Pepi Staropoli vs. Sergio Maravilla Martínez

00.30: Gero Arias vs. Tomás Mazza

