A qué hora es Párense de Manos 3 y cómo ver EN VIVO y ONLINE: la cartelera completa de las peleas y todos los detalles

Después de ser un éxito en años anteriores, este sábado 20 de diciembre y a partir de las 17:45 horas se lleva a cabo Párense De Manos 2025. El evento organizado por el reconocido streamer Lucas Rodríguez, más conocido como Luquita, esta vez tiene como escenario el Estadio Tomás Adolfo Ducó de Huracán. Además, como siempre, cuenta con múltiples peleas y varios eventos musicales de artistas.

Cabe recordar hay combatientes que acaparan la atención por sobre los demás. Es que la presencia de Sergio Maravilla Martínez, el ex campeón del mundo de boxeo, no pasa desapercibida y su duelo ante Laureano Staropoli, luchador de Artes Marciales Mixtas y con pasado en la UFC, será de las principales contiendas en la noche porteña por la notable experiencia que tienen ambos.

Además, la pelea estelar la protagonizan Gero Arias y Tomás Mazza. Otro apasionante enfrentamiento será el de Flor Vigna y Mica Viciconte, que arrastran una disputa desde hace años cuando coincidieron en el exitoso programa de TV Combate. También se medirán Agustín Monzón y Franco Bonavena, nietos de las leyendas. Otro destacado es el duelo entre Coty Romero y Carito Muller.

Dónde y cómo ver EN VIVO Párense de Manos 2025

Esta novedosa velada de boxeo cuenta con la transmisión completa a través del canal de Kick de Luquita Rodríguez y también de Telefé, aunque únicamente durante un rango horario muy limitado (17 a 19 horas). De esta manera, todos aquellos que no asistan al recinto ubicado en Parque Patricios pueden seguir el evento por la plataforma digital de forma gratuita.

Cartelera completa de Párense de Manos III y todos los horarios

17.00: Alfombra roja

17.45: Apertura de evento

18.00: Agustín Monzón vs. Franco Bonavena

18.30: Flor Vigna vs. Mica Viciconte

19.00: Show de Un Poco de Ruido

19.20: Mariano Pérez vs. Manu Jove

19.50: Dairi vs. Espe

20.15: Show de Lit Killah

20.30: Gabino Silva vs. Willy Banks

21.00: Coty Romero vs. Carito Muller

21.30: show Tussiwarriors

21.50: Mernuel vs. Cosmic KID

22.20: Grego Rosello vs. Goncho Banzas

22.50: Show Gaspar Benegas

23.10: Perxitaa vs. Coker

23.50: Laureano Pepi Staropoli vs. Sergio Maravilla Martínez

00.30: Gero Arias vs. Tomás Mazza

