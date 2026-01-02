Fue campeona mundial de boxeo, vendió contenido para adultos, se retiró para ser madre y vuelve después de dos años de la mano de Jake Paul

La primera incursión de Ebanie Bridges en el mundo del boxeo fue como Ring Girl, siendo una de las encargadas de mostrar al público los carteles que anunciaban el inicio de un nuevo round en distintos festivales realizados en Australia. Pero al tiempo tuvo ganas de permanecer arriba del ring una vez que sonara la campana y comenzó a entrenarse con Arnel Barotillo hasta estar en condiciones de hacer su debut profesional en febrero de 2019.

Su popularidad fue en aumento después de una serie de entrevistas en las que reconoció haber vendido las medias que utilizaba para entrenar al ver la cantidad de dinero que estaban dispuestos a ofrecer muchos de sus seguidores. Muy activa en redes sociales, utilizó como estrategia el mensaje de que una boxeadora también podía verse sexy, acudió a los sucesivos pesajes en lencería y con cinco peleas profesionales, todas ellas con victoria, logró hacerse ver nada menos que por Eddie Hearn, CEO de MatchRoom Boxing.

Aunque salió derrotada de su primera experiencia boxeando en el Reino Unido, en abril de 2021 ante Shannon Courtenay, se recuperó con victorias ante Bec Connolly y Mailys Gangloff para en marzo de 2022 tener la gran oportunidad de pelear por el título mundial de peso gallo de la FIB, coronándose después de vencer en decisión unánime a María Cecilia Román.

Después de una defensa exitosa ante Shannon O’Connell en diciembre de ese año, cayó en los Estados Unidos ante Miyo Yoshida en diciembre de 2023, siendo despojada del título de campeona. Desde allí, la australiana no volvió a pelear. Incluso llegó a alejarse un tiempo de las redes sociales, hasta que su reaparición pública tuvo que ver con la noticia de que iba a ser madre fruto de su relación con el excampeón mundial británico Kell Brook.

Diez meses después del nacimiento de su hijo, La Bombardera Rubia volverá a subir al ring en Puerto Rico este sábado, para ser parte de la cartelera que transmitirá DAZN y que tendrá a Amanda Serrano como figura estelar en su propia casa, organizada por MVP, promotora de Jake Paul.

Con el patrocinio de OnlyFans, red de contenido para adultos, Ebanie Bridges tendrá un combate que en los papeles no le supondrá ningún riesgo ante la estadounidense Araiza Mones, dueña de un récord profesional de tres victorias, dos derrotas y un empate.

“Pesarse es lo mío y me sentí bien al volver a hacerlo. Pero mañana, volver a golpear la cabeza será aún mejor”, escribió en su cuenta de Instagram para acompañar las fotos de otro pesaje en el que no quiso pasar desapercibida. Y agregó: “Muchísimas gracias a mi dietista, quien hizo posible que volviera a alcanzar el peso gallo un año después de dar a luz; además, la preparación y el corte fueron los más fáciles y agradables”.

Su reacción a las críticas por su acuerdo con OnlyFans

Ebanie Bridges compartió recientemente una foto haciendo un gesto de “Fuck You” que dijo era su respuesta a quienes continuaban criticándola por ser patrocinada por OnlyFans. “Estoy muy agradecida de tener a OnlyFans de mi lado, al igual que muchos atletas de todos los deportes, para que nuestros fans puedan conectar más profundamente con nosotros”, agregó.

También a lo largo de su inactividad había salido al cruce de las mismas críticas con un mensaje todavía más contundente. “Gracias a Dios por OnlyFans, si no estaría trabajando en un maldito McDonald’s o algo así para mantenerme”, habían sido sus palabras.

Data clave

Ebanie Bridges regresa al ring este sábado en Puerto Rico tras ser madre.

regresa al ring este sábado en tras ser madre. Enfrentará a Araiza Mones en la velada estelar de Amanda Serrano por DAZN .

en la velada estelar de por . La boxeadora es patrocinada por OnlyFans y vuelve 10 meses después del parto.

