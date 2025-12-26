Los 5 mejores boxeadores de 2025, con el verdugo de un argentino incluido

Con una gran velada todavía por disputarse, que tendrá a Naoya Inoue enfrentando a David Picasso por tres de los cuatro grandes cinturones mundiales en la división de peso súpergallo, es posible aventurarse de todos modos en la elección de quienes han sido los cinco mejores boxeadores de este 2025, con un lugar de privilegio reservado al Monstruo Japonés, máximo favorito para sumar una nueva victoria en Arabia Saudita.

La elección, además, busca desligarse de los más populares rankings libra por libra, que en la mayoría de los casos incluyen valoraciones de combate que tuvieron lugar entes del corriente año. También intentó tener como requisito la inclusión de peleadores que hayan subido al cuadrilátero al menos dos veces este 2025, aunque la dimensión de la victoria de Terence Crawford sobre Canelo Álvarez hizo lugar a una excepción.

5-Terence Crawford

Terence Crawford (Getty)

Aunque solo peleó una vez en todo 2025, la dimensión de la victoria de Terence Crawford sobre Saúl El Canelo Álvarez le hizo lugar entre los peleadores que más se destacaron. Desempeñándose naturalmente al menos dos categorías por debajo del peso del mexicano, el estadounidense le dio una auténtica lección de boxeo el 13 de septiembre en Las Vegas, para llevarse la pelea por decisión unánime de los jueces en una velada que estaba preparada para que quien terminara celebrando no fuera él.

4-Junto Nakatani

Junto Nakatani (Getty)

Consolidado entre los mejores peleadores libra por libra de la actualidad y teniendo todavía pendiente su combate de este sábado 27 de diciembre ante Sebastián Hernández Reyes este año, el japonés de 27 años ya consiguió dos resonantes victorias en este 2025. En febrero, solo le tomó dos asaltos noquear a David Cuellar para retener el título mundial de peso gallo del CMB. En junio, retiró en seis asaltos a Ryosuke Nishida para unificar cinturones adjudicándose también el título de la FIB.

3-Devin Haney

Devin Haney (Getty)

Muchas veces menospreciado por no ser un peleador que corta boletos ni tener ese poder de nocaut que enciende especialmente a los fanáticos, Devin Haney continuó fortaleciéndose en su depurada técnica para sacar adelante dos durísimos combates este año. En mayo se impuso en decisión unánime a José Carlos Ramírez y en noviembre viene de arrebatarle el título mundial de peso wélter de la OMB a Brian Norman Jr, peleador que venía siendo sensación y que se llevó el reconocimiento al mejor nocaut del año.

2-Jesse Rodríguez

Jesse Rodríguez (Getty)

Bam tomó el desafío este año de enfrentar a otros dos campeones mundiales en la división de peso supermosca y salió airoso con dos espectaculares definiciones por nocaut. En julio le arrebató el cinturón de la OMB a Phumelela Cafu, imponiéndose por nocaut técnico en el décimo round; mientras que en noviembre su víctima fue el argentino Fernando Puma Martínez, a quien noqueó también en el décimo asalto y lo despojó del título de la FIB.

1-Naoya Inoue

Naoya Inoue (Getty)

Aunque todavía deberá ratificarlo enfrentando este sábado a David Picasso, Naoya Inoue ya es digno de ser elegido el mejor boxeador de 2025 no solo por haber regalado a los fanáticos tres grandes presentaciones, y va por una cuarta, sino porque además mostró en todos ellos su gran superioridad boxística y poder de demolición. En enero noqueó en el cuarto asalto a Ye Joon Kim, siendo además una de las tres mejores definiciones del año; en mayo se impuso por nocaut técnico en el octavo a Ramón Cárdenas y en septiembre sacó adelante un durísimo combate ante Murodjon Akhmadaliev, imponiéndose por decisión unánime para seguir siendo monarca de la división de peso supergallo por la FIB, el CMB y la OMB.

