Murió Brandon Clarke, alero de Memphis Grizzlies de la NBA, a los 29 años

El jugador canadiense fue hallado sin vida este martes 12 de mayo. Las fuerzas policiales investigan las causas del deceso.

La NBA está de luto. Este 12 de mayo se confirmó el fallecimiento de Brandon Clarke, alero de Memphis Grizzlies, a los 29 años. El canadiense, nacido en Vancouver en 1996, disputó siete temporadas en la liga de básquet más importante del mundo, todas ellas en el conjunto del estado de Tennessee.

Clarke fue drafteado en el puesto 21 de la primera ronda por Oklahoma City Thunder en 2019 y fue intercambiado días más tarde para desembarcar en los Grizzlies. Allí, disputó un total de 309 partidos, donde promedió 10.2 puntos y 5.5 rebotes en toda su carrera.

Este martes, su vida llegó a un trágico final con apenas 29 años. Según confirmaron medios estadounidenses como TMZ, los bomberos hallaron su cuerpo en su domicilio luego de un llamado vecino que alertó a las autoridades. De momento, no han confirmado la causa del deceso de Clarke, aunque la fuente citada indica que la primera hipótesis podría ser una sobredosis de drogas.

En las próximas horas, se le realizará la autopsia pertinente para confirmar fehacientemente lo que sucedió con el ala-pivot de Memphis Grizzlies. Por lo pronto, la noticia sacude al mundo de la NBA por completo.

Cabe destacar que esta temporada, Clarke apenas pudo disputar dos encuentros debido a lesiones en la pantorrilla y la rodilla. Además, en marzo de este año, el alero de los Memphis Grizzlies había sido arrestado en el condado de Cross, Arkansas, por cuatro cargos, entre ellos tráfico de sustancias controladas, según la Oficina del Sheriff de dicho condado.

Brandon Clarke falleció este 12 de mayo en EEUU (Getty)

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Además del cargo por tráfico de drogas, Clarke enfrentaba cargos por adelantamiento indebido con su vehículo, posesión de una sustancia controlada y fuga a exceso de velocidad. El alero falleció con estos cargos en su expediente.

El comunicado de Memphis Grizzlies

En sus redes sociales, la franquicia de Tennessee expresó: “Estamos desconsolados por la trágica pérdida de Brandon Clarke. Brandon fue un compañero de equipo excepcional y una persona aún mejor, cuyo impacto en la organización y en la gran comunidad de Memphis no será olvidado. Expresamos nuestras más profundas condolencias a su familia y seres queridos durante este difícil momento”.

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El comunicado de la NBA

NBA Commissioner Adam Silver issued the following statement today regarding the passing of Memphis Grizzlies forward Brandon Clarke:



“We are devastated to learn of the passing of Brandon Clarke. As one of the longest-tenured members of the Grizzlies, Brandon was a beloved… pic.twitter.com/ZjxXtIycwl — NBA (@NBA) May 12, 2026

El comisionado de la NBA, Adam Silver, emitió la siguiente declaración hoy en relación con el fallecimiento del alero de los Memphis Grizzlies, Brandon Clarke: “Estamos devastados al enterarnos del fallecimiento de Brandon Clarke. Como uno de los miembros de más larga data de los Grizzlies, Brandon era un compañero de equipo y líder querido que jugaba el deporte con una enorme pasión y coraje. Nuestros pensamientos y condolencias están con la familia de Brandon, sus amigos y la organización de los Grizzlies”.

En síntesis

Brandon Clarke , alero de Memphis Grizzlies, falleció este 12 de mayo a los 29 años.

, alero de Memphis Grizzlies, falleció este a los 29 años. El jugador promedió 10.2 puntos y 5.5 rebotes en 309 partidos disputados en la NBA.

y en disputados en la NBA. Clarke enfrentaba cargos por tráfico de sustancias tras ser arrestado en marzo de 2026.