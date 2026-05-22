El automovilismo amaneció de luto. Kyle Busch, uno de los pilotos más importantes y emblemáticos de la historia moderna de la NASCAR, murió este jueves a los 41 años, según confirmaron en un comunicado conjunto su familia, Richard Childress Racing y la propia categoría automotriz. El bicampeón de la Cup Series había sido hospitalizado durante las primeras horas del día por una enfermedad que no fue detallada oficialmente.

La noticia sacudió por completo al automovilismo estadounidense no solo por el peso de su apellido, sino también porque Busch seguía plenamente activo en la máxima categoría. Apenas seis días atrás había celebrado una nueva victoria en la Truck Series en Dover, una más para una trayectoria monumental que lo convirtió en el piloto con más triunfos acumulados entre las tres divisiones nacionales de NASCAR: 234 en total. En la Cup Series, la categoría principal, consiguió 63 victorias y levantó los campeonatos de 2015 y 2019.

“Nunca sabes cuándo será la última”, había declarado justamente el pasado fin de semana tras aquella victoria en Dover. Una frase que, con el correr de las horas, tomó una dimensión completamente distinta dentro del mundo motor.

We are saddened and heartbroken to share the news of the passing of Kyle Busch, a two-time Cup champion and one of our sport's greatest and fiercest drivers. He was 41 years old.



We extend our deepest condolences to the Busch family, Richard Childress Racing and the entire… pic.twitter.com/FARIF6OKrw — NASCAR (@NASCAR) May 21, 2026

El adiós a una de las caras más icónicas de la NASCAR

Conocido popularmente como “Rowdy”, Busch construyó una carrera tan exitosa como intensa. Su personalidad desafiante, los cruces por radio, las discusiones en boxes y su forma agresiva de correr lo transformaron durante años en uno de los pilotos más amados y también más silbados de la categoría. Pero incluso sus detractores jamás pudieron discutirle el talento arriba del auto.

Nacido el 2 de mayo de 1985 en Las Vegas, creció en una familia completamente ligada al automovilismo. Su padre era mecánico y corredor amateur, mientras que su hermano mayor, Kurt Busch, también se convirtió en campeón de la Cup Series. Kyle debutó siendo apenas adolescente y rápidamente empezó a romper récords: en 2005, con solo 20 años, se convirtió en el ganador más joven de la historia de la Cup Series en aquel entonces.

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A lo largo de su carrera pasó por estructuras históricas como Hendrick Motorsports, Joe Gibbs Racing y Richard Childress Racing. Fue especialmente en Joe Gibbs donde terminó de consolidarse como una leyenda y se transformó en una pieza central del proyecto de Toyota dentro de NASCAR.

La propia categoría despidió a Busch con un mensaje cargado de emoción. “Toda la familia de NASCAR está devastada por la pérdida de Kyle Busch. Futuro miembro del Salón de la Fama, Kyle era un talento excepcional, de esos que aparecen una vez por generación”, expresa su comunicado difundido a través de redes sociales.

Busch estaba casado con Samantha desde 2010 y era padre de dos hijos, Brexton y Lennix. En las últimas temporadas había mostrado una faceta más tranquila fuera de las pistas, aunque sin perder jamás el espíritu competitivo que marcó toda su carrera.

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