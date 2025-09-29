LeBron James rompió el silencio sobre su retiro de la NBA a sus 40 años: “Me emociona”

No alcanzan las palabras para describir a LeBron James, una verdadera leyenda que trasciende todos los deportes. A sus 40 años y con la camiseta de Los Ángeles Lakers, está próximo a comenzar su 23° temporada consecutiva en la NBA para continuar agrandando su enorme trayectoria plagada de éxitos, que lo convierten en uno de los mejores basquetbolistas de toda la historia.

El próximo 30 de diciembre cumplirá 41 años y el retiro empieza a rondar cada vez más cerca. Sin embargo, en las últimas horas fue él mismo quién se refirió a esta situación que debe afrontar en el futuro medianamente cercano por cuestiones lógicas relacionadas a su edad y a las consecuencias que le trae a su físico aunque, por su nivel actual, pareciera que prácticamente no le afecta.

Lo cierto es que LeBron realizó una conferencia de prensa en la previa de lo que será una nueva campaña de la temporada regular de la NBA 2025/26 y rompió el silencio sobre su futuro. “Estoy super agradecido por el hecho de poder venir y hacer otra rueda de prensa y que hagan todas estas cosas a mi alrededor“, empezó. Pocos segundos más tarde, James añadió: “Me emociona”.

LeBron James, máxima figura de Los Angeles Lakers. (Getty Images)

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, la leyenda viviente del básquet amplió su discurso al respecto. Estrictamente en relación a su retiro como profesional, el King fue contundente con su respuesta. “No sé cuándo será el final”, sentenció con mucha contundencia. Inmediatamente después, agregó: “Estoy entusiasmado por ser capaz de jugar el juego que amo”.

De esta manera, LeBron se encargó de alejar cualquier tipo de rumor de que está cerca de anunciar su retiro de la NBA o alguna situación por el estilo. Lejos de querer colgar las botas y abandonar la mítica pelota naranja, el nacido en Ohio tiene la clara intención de continuar extendiendo su legado en la mejor liga del planeta y con una de las franquicias más relevantes a nivel mundial.

Los múltiples logros de LeBron James

Desde 2003 a la fecha, LeBron pasó por Cleveland Cavaliers, Miami Heat, Los Ángeles Lakers y la Selección de Estados Unidos. En representación de su país conquistó 3 medallas de oro de los Juegos Olímpicos (2008, 2012 y 2024) y una medalla de bronca tras ser eliminado por Argentina (2004). Además, para su nación, ganó el Campeonato FIBA América de Las Vegas en 2007.

LeBron James con el trofeo de la NBA en Los Ángeles Lakers. (Getty Images)

A nivel franquicias, fue bicampeón de la NBA en 2012 y 2013 con Miami Heat, conquistó otro título en 2016 con Cleveland Cavaliers en una legendaria final ante Golden State Warrios y en 2020 volvió a conseguir otro anillo para Los Ángeles Lakers.

Como si eso no alcanzara, en la NBA es: máximo anotador de la historia, más minutos disputados, 21 veces All-Star, Rookie del año en 2004, 4 veces MVP de la temporada regular y 4 veces MVP de las Finales. Por si todavía quedaban dudas, considerado uno de los mejores basquetbolistas de todos los tiempos y, por algunos, como el más completo de la historia.

