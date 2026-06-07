Se retiró Diego Simonet, leyenda del handball argentino

Con la camiseta de Montpellier, el jugador más destacado en la historia del país cerró la temporada y finalizó su etapa como profesional.

Este fin de semana quedará marcado en el handball argentino. Es que Diego Simonet le puso punto final a su carrera como profesional. A los 36 años, el mejor albiceleste de la historia en esta disciplina jugó su último partido con Montpellier y recibió una importante despedida por parte de su club.

Fue victoria por 34-30 como local ante Nimes en la última fecha de la Starligue de Francia. De esta manera, cerró una destacada carrera en la que se posicionó como el mejor del deporte no nacido en Europa. Brilló en el viejo continente y, en el plano internacional, empujó a Argentina hacia lugares desconocidos.

En 2018, el Simonet del medio ganó la Champions League con Montpellier, quedándose con el premio al MVP del Final Four, algo que solo fue asignado para europeos en todas las otras ediciones. Además, ganó dos Copas de Francia, dos Copas de la Liga y dos Trofeos de Campeones.

El surgido de Ballester, que también vistió las camisetas de Sao Caetano, Torrevieja y US Ivry, fue la gran estrella de la generación dorada del handball argentino, que disputó los Juegos Olímpicos de Londres 2012 por primera vez en su historia y lo clasificó en las tres ediciones siguientes.

Simonet fue campeón con Argentina en 3 Juegos Panamericanos, además de haberlo logrado en una oportunidad en los Juegos Sudamericanos. Sin dudas, el mayor exponente albiceleste en esta disciplina.

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El comunicado de Montpellier por el retiro de Diego Simonet

Ayer, frente a Nimes, el handball vio irse a uno de sus mejores artistas.

Después de 13 temporadas bajo los colores del Montpellier Handball, @chinosimonet jugó su último partido profesional. Llegando al club en 2013, el argentino ha dejado a toda una generación marcada por su talento, creatividad y amor por el partido.

Con el MHB, ganó notablemente la Liga de Campeones 2018, por la que fue nombrado MVP del Final Four, dos Copas de Francia, dos Copa de la Liga y dos Trofeos de Campeones.

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Diego Simonet en Londres 2012. (Foto: Getty)

Icónica figura de la Selección Argentina, también jugó en tres Juegos Olímpicos, seis Campeonatos Mundiales y contribuyó a escribir algunas de las páginas más bellas del balonmano argentino.

Más que un récord, Diego Simonet deja atrás una marca. El de un jugador capaz de hacer lo imposible natural.

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Gracias Chino.

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