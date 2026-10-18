Alineaciones de Bournemouth y Sunderland para el duelo de la jornada 7 de la Premier League

Bournemouth recibe a Sunderland este domingo 18 de octubre desde las 10:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 7 de la Premier League, se disputará en el Vitality Stadium. Bournemouth viene de caer 1-5 ante Chelsea y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Sunderland viene de caer 0-2 ante Brighton y acumula 3 derrotas en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Bournemouth y Sunderland
Bournemouth (4-2-3-1): Djordje Đ. Petrović, Adam Smith, James Hill, António Silva, Adrien Truffert, Tyler Adams, David Brooks, Ryan Christie, Rayan, Evanilson, Marcus Tavernier. DT: Marco Rose.
Sunderland (4-2-3-1): Robin Roefs, Nordi Mukiele, Kevin Danso, Omar Alderete, Reinildo Mandava, Granit Xhaka, Enzo Le Fée, Noah Sadiki, Chris Rigg, Chemsdine Talbi, Nilson Angulo. DT: Régis Le Bris.
Bajas y ausentes de Bournemouth y Sunderland
Bournemouth:
- Julián Araujo (lesión en el muslo; vuelve a fines de noviembre de 2026)
- Alex Scott (lesión muscular; vuelve a fines de octubre de 2026)
- Veljko Milosavljević (golpe)
- Amine Adli (lesión en el gemelo)
- Justin Kluivert (desgarro; vuelve a mediados de octubre de 2026)
- Eli Junior Kroupi (lesión en el pie; vuelve a fines de octubre de 2026)
Sunderland:
- Thomas Meunier (lesión isquiotibial; vuelve a fines de octubre de 2026)
- Habib Diarra (lesión isquiotibial; vuelve a fines de octubre de 2026)
- Brian Brobbey (lesión isquiotibial; vuelve a fines de octubre de 2026)
- Daniel Ballard (lesión isquiotibial; vuelve a fines de octubre de 2026)
- Romaine Mundle (lesión de rodilla; vuelve a principios de enero de 2027)
La previa de Bournemouth y Sunderland: todo lo que hay que saber
- Día: domingo 18 de octubre
- Hora: 10:00 (hora de Argentina)
- Estadio: Vitality Stadium
- Historial: 6 cruces — Bournemouth ganó 2, Sunderland ganó 2 y empataron 2
- Último antecedente: 28/02/2026: Bournemouth 1-1 Sunderland
- Próximo partido de Bournemouth: vs. Manchester United, domingo 25 de octubre
- Próximo partido de Sunderland: vs. Leeds, domingo 25 de octubre