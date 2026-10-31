Alineaciones de Man City y Brighton para el duelo de la jornada 9 de la Premier League

Man City recibe a Brighton este sábado 31 de octubre desde las 12:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 9 de la Premier League, se disputará en el Etihad Stadium. Man City viene de caer 1-2 ante Aston Villa y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Brighton viene de caer 0-2 ante Liverpool y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Man City y Brighton
Man City (4-2-3-1): Gianluigi Donnarumma, Matheus Nunes, Rúben Dias, Marc Guéhi, Joško Gvardiol, Elliot Anderson, Rayan Cherki, Enzo Fernández, Iliman Ndiaye, Erling Haaland, Jérémy Doku. DT: Enzo Maresca.
Brighton (4-2-3-1): Bart Verbruggen, Costinha, Luka Vušković, Lewis Dunk, Olivier Boscagli, Pascal Gross, Yasin Ayari, Jack Hinshelwood, Diego Gómez, Charalampos Kostoulas, Maxim De Cuyper. DT: Fabian Hürzeler.
Bajas y ausentes de Man City y Brighton
Man City:
- Sin bajas por lesión o suspensión.
Brighton:
- Kaoru Mitoma (lesión isquiotibial; vuelve a fines de noviembre de 2026)
- Pascal Struijk (ausencia; vuelve a principios de noviembre de 2026)
- Ferdi Kadioglu (lesión de cadera)
- Mats Wieffer (lesión de rodilla)
- Yankuba Minteh (lesión en la pierna)
- Stefanos Tzimas (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a principios de noviembre de 2026)
- Evan Ferguson (lesión de tobillo; vuelve a principios de noviembre de 2026)
- Zadok Yohanna (golpe; vuelve a principios de noviembre de 2026)
- Femi Azeez (lesión muscular; vuelve a principios de noviembre de 2026)
La previa de Man City y Brighton: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 31 de octubre
- Hora: 12:00 (hora de Argentina)
- Estadio: Etihad Stadium
- Historial: 29 cruces — Man City ganó 18, Brighton ganó 6 y empataron 7
- Último antecedente: 28/10/2026: Man City 2-2 Brighton
- Próximo partido de Man City: vs. Nottingham Forest, sábado 7 de noviembre
- Próximo partido de Brighton: vs. Brentford, domingo 8 de noviembre