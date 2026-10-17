Alineaciones de Newcastle y Aston Villa para el duelo de la jornada 7 de la Premier League

Newcastle y Aston Villa se enfrentan este sábado 17 de octubre en el St. James Park por la Premier League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Newcastle recibe a Aston Villa este sábado 17 de octubre desde las 13:30 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 7 de la Premier League, se disputará en el St. James Park. Newcastle viene de caer 1-4 ante Coventry y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Aston Villa viene de empatar 2-2 con Brentford y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

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