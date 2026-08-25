Avanzan las negociaciones entre Chelsea y Manchester City por Enzo Fernández

Enzo Maresca quiere contar con el mediocampista, que podría irse de los Blues con el torneo empezado. Detalles.

Manchester City quiere contar con los servicios de Enzo Fernández y ya empezó a negociar con Chelsea. El equipo ciudadano abrió conversaciones con los Bluea para comprar la ficha del mediocampista argentino, en una operación que podría tener un valor récord.

De acuerdo a lo informado por el periodista Fabrizio Romano, el futbolista de la Selección Argentina le abrió las puertas a un cambio de aire en Inglaterra y el City hará una oferta formal antes de la finalización del mercado, que será el martes 1 de septiembre.

La postura del gigante londinense es contundente: solo dejará ir a Fernández si recibe el dinero suficiente que le permita fortalecer su plantel. Semanas atrás, el jugador tenía una cláusula verbal de 120 millones de libras, pero la misma ya no está disponible. Por eso se iniciaron las negociaciones.

Enzo viene de ser suplente en el debut del equipo en la temporada 2026/27 de la Premier League. En su ingreso, todos los hinchas del Fulham lo abuchearon en su ingreso al campo de juego.

Maresca habló sobre la posible llegada de Enzo

Días atrás el entrenador de Manchester City fue consultado por la posibilidad de fichar al volante argentino, a quien ya dirigió en su paso por Chelsea. Más allá de este interés, fue cauteloso a la hora de responder para no generar falsas expectativas.

“En este momento, tengo para dar la misma respuesta del primer día: es un jugador de otro club y no creo que sea correcto hablar de otros futbolistas. Al mismo tiempo, no creo que sea correcto que otros clubes hagan esto con los nuestros“, afirmó al respecto.

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