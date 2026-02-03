Este último fin de semana, Chelsea sacó adelante un partido que se había puesto muy cuesta arriba y venció a West Ham por 3 a 2. Enzo Fernández fue el héroe, apareciendo en el minuto 92 dentro del área y sacando un tiro que completó la remontada de los Blues.

El argentino ha dejado atrás las críticas y se ha vuelto un hombre clave para el conjunto londinense, e imprescindible para partidos como el que tiene en frente el Chelsea este martes vs. Arsenal, por la semifinal de vuelta de la Carabao Cup. Los Blues llegan 2-3 abajo en el global, y Liam Rosenior fue categórico ante la consulta por el estado físico de Enzo Fernández.

Liam Rosenior destacó el gran presente de Enzo Fernández en Chelsea. (Getty)

“Enzo tiene una capacidad atlética rara; es un don, se puede recuperar realmente rápido y cubre una distancia impresionante, lo vemos en nuestros datos”, destacó Rosenior, prácticamente dejando por sentado que el mediocampista argentino será de la partida vs. Arsenal, 72 horas después de jugar el encuentro completo ante West Ham.

“Le da otra calidad y liderazgo al equipo, y disfruto mucho de poder estar trabajando con él“, completó Rosenior, que llegó hace exactamente un mes al club de Londres y busca que los jugadores se adapten a su filosofía. Parece que Enzo Fernández la ha comprendido más rápido y mejor que nadie dentro del plantel.

Enzo Fernández, de los pocos indiscutibles en el XI de Rosenior

Liam Rosenior quiere que todos los jugadores estén en permanente competencia por el puesto y en conferencia de prensa se jactó que no tiene un “XI Inicial” fijo. Sin embargo, Enzo Fernández parece estar fuera de esa máxima.

Desde la llegada de Rosenior al Chelsea, Enzo Fernández jugó los nueve partidos de Chelsea, ocho de ellos como titular (solo fue suplente vs. Charlton por FA Cup), completó los 90 minutos en seis ocasiones y lleva cuatro goles (tres en partidos consecutivos) y una asistencia.

Enzo Fernández lleva tres goles consecutivos para el Chelsea de Rosenior. (Getty)

