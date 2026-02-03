Es tendencia:
Minuto a minuto de Arsenal vs. Chelsea EN VIVO y ONLINE vía ESPN y DISNEY+ por la semifinal de la Carabao Cup: ¡Formaciones confirmadas!

En el Emirates, Arsenal y Chelsea definen al primer finalista de la Carabao Cup.

Por Germán Celsan

Arsenal y Chelsea definen al primer finalista de la Carabao Cup
© GettyArsenal y Chelsea definen al primer finalista de la Carabao Cup

Este martes, desde las 17 horas (hora argentina), Arsenal recibe a Chelsea en el Emirates Stadium en un partido que definirá al primer finalista de la Carabao Cup en el fútbol inglés. El partido será transmisión de Disney+ y ESPN para toda la República Argentina y Sudamérica, mientras que ESPN 2 será la señal para Centroamérica.

La definición de la Carabao Cup en vivo por Disney+

Los Gunners llegan con la ventaja, luego de ganar por 3 a 2 en la ida en Stamford Bridge, pero sin su máxima figura: Bukayo Saka será baja por lesión. Por su parte, el Chelsea de Liam Rosenior acumula cinco victorias consecutivas desde la caída en el mecionado encuentro de ida de las semifinales.

Arsenal busca su primera final desde 2023

A pesar de estar liderando la Premier League, los Gunners no juegan un partido decisivo de una competencia desde su participación en la Community Shield 2023. Aquella tarde, vencieron al Manchester City por penales (4-1), luego de empatar 1-1 en el partido

Curiosamente, Cole Palmer convirtió el gol de los Citizens, antes de emigrar al Chelsea, y hoy estará en el banco de suplentes de Liam Rosenior, a pesar de ser una de las principales figuras de los Blues.

El XI Inicial del Arsenal

Mikel Arteta optó por un mix entre titulares habituales y suplentes para el partido decisivo de la semifinal.

TITULARES: Kepa Arrizabalaga; Jurrien Timber, William Saliba, Gabriel Magalhaes, Piero Hincapié; Declan Rice, Martin Zubimendi, Eberechi Eze; Noni Madueke, Gabriel Martinelli, Victor Gyokeres.

SUPLENTES: Raya, Mosquera, White, Gabriel Jesús, Norgaard, Trossard, Havertz, Calafiori, Lewis-Skelley.

Con Enzo Fernández de capitán, el XI de Chelsea

Liam Rosenior confirmó el once inicial para enfrentar al Arsenal con cambio de esquema, los Blues saldrán con un 5-3-2, con dos delanteros centralizados y los carrileros por banda.

TITULARES: Robert Sánchez; Malo Gusto, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Jorrel Hato, Marc Cucurella; Moisés Caicedo, Andrey Santos, Enzo Fernández (c); Liam Delap, Joao Pedro.

SUPLENTES: Sharman-Lowe, Acheampong, Badiashile, Holland, Palmer, Estevao, Garnacho, Guiu, Mheuka.

Bukayo Saka, el gran ausente de los Gunners

Sin lugar a dudas, el principal drama para Mikel Arteta será la ausencia del hombre más determinante y desequilibrante de su equipo: Bukayo Saka.

El extremo inglés sufrió una lesión en la victoria ante Leeds United el último fin de semana y será baja para el encuentro de este martes.

Arsenal llega con ventaja tras ganar la ida

El partido de ida de la semifinal de la Carabao Cup se disputó el pasado 14 de enero en Stamford Bridge. Arsenal se impuso por 3 a 2, con goles de Ben White, Victor Gyokeres y Martin Zubimendi.

Alejandro Garnacho convirtió los dos goles de los Blues la derrota, que aún le dan esperanzas de cara a la vuelta.

Manchester City vs. Newcastle, la otra semifinal

Mientras Arsenal y Chelsea definen su pase a la final este martes, el miércoles será turno de la otra semifinal. También desde las 17:00 hs en horario argentino, Manchester City recibirá en Etihad al vigente campeón, Newcastle.

La ida la ganó el Manchester City por 2 a 0, con goles de Antoine Semenyo y Rayan Cherki.

Arsenal vs, Chelsea - Ficha técnica

  • Estadio: Emirates Stadium
  • Árbitro: Peter Bankes
  • Hora de inicio: 17:00 hs (hora argentina)
  • Transmisión: Disney+ / ESPN
