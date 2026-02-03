Minuto a minuto de Arsenal vs. Chelsea EN VIVO y ONLINE vía ESPN y DISNEY+ por la semifinal de la Carabao Cup: ¡Formaciones confirmadas!

Este martes, desde las 17 horas (hora argentina), Arsenal recibe a Chelsea en el Emirates Stadium en un partido que definirá al primer finalista de la Carabao Cup en el fútbol inglés. El partido será transmisión de Disney+ y ESPN para toda la República Argentina y Sudamérica, mientras que ESPN 2 será la señal para Centroamérica.

La definición de la Carabao Cup en vivo por Disney+

Los Gunners llegan con la ventaja, luego de ganar por 3 a 2 en la ida en Stamford Bridge, pero sin su máxima figura: Bukayo Saka será baja por lesión. Por su parte, el Chelsea de Liam Rosenior acumula cinco victorias consecutivas desde la caída en el mecionado encuentro de ida de las semifinales.