A la espera de Alexis Mac Allister, el nuevo DT de Liverpool aclaró su situación: “Pienso en fichar jugadores”

Andoni Iraola se refirió a algunos rumores que han surgido sobre la posible salida del mediocampista argentino.

Alexis Mac Allister llegó a la final del Mundial 2026 con la Selección Argentina, a raíz de ello, ahora tendrá un tiempo de vacaciones antes de sumarse al plantel de Liverpool, lo cual provocará que no sea capaz de iniciar la temporada a tiempo. En medio de todo ello, en Inglaterra especulan con su salida del club, y Andoni Iraola, flamante entrenador del club, salió a explicar la situación del futbolista argentino.

“La situación más complicada será la de Alexis [Mac Allister], así como la de Victor [Muñoz], porque jugaron hasta el final del torneo. Básicamente, entiendo que merecen tener sus vacaciones, un descanso y tiempo para entrenar con nosotros“, inició Iraola, al ser consultado por el estado del plantel y lo que tiene a disposición.

Alexis Mac Allister retrasará su inicio de temporada con Liverpool tras llegar a la final del Mundial. (Getty)

“Afectará su comienzo de temporada, pero no podemos pensar únicamente en el ello. Especialmente en el caso de Alexis, que ha jugado un montón de minutos a lo largo de la temporada pasada y en el Mundial. Merece este descanso“, agregó con contundencia.

Andoni Iraola quiere que Alexis se quede en LiverpooL

Ya enfocado en el mercado, Alexis Mac Allister es un jugador que Andoni Iraola espera mantener en su plantel, y así lo dejó claro en conferencia de prensa: “Alexis fue uno de los mejores jugadores de este club en las últimas temporadas, tuvo un gran Mundial y es normal que otros clubes quieran a nuestros mejores jugadores. Siempre pasa, en todos los mercados”, expresó sobre los rumores.

“Pero así como otros equipos los quieren, yo quiero que se queden. Estoy más enfocado en fichar jugadores que en perder a los que ya tenemos aquí”, agregó, para terminar de comentar su parecer sobre el tema.

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Andoni Iraola considera a Mac Allister como uno de los mejores jugadores del plantel. (Getty)

Desde su llegada a Liverpool. proveniente del Brighton, en julio del 2023 y a cambio de 42 millones de euros, Alexis Mac Allister ganó una Premier League y una Carabao Cup con el club de Anfield. En ese período acumula 150 partidos para el club, con 19 goles y 20 asistencias.

Y si bien la última temporada no fue la mejor (5 goles y 5 asistencias en 55 partidos), Alexis no deja de ser un jugador diferencial, valuado en 70 millones de euros, y que tiene mucho todavía para darle a los Reds.

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Iraola confía en que Alexis se quede y sea diferencial en Liverpool. (Getty)

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