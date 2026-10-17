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Everton vs. Chelsea: horario y dónde ver en vivo y online en Argentina, por la jornada 7 de la Premier League

Everton y Chelsea se enfrentan este sábado 17 de octubre, en el Hill Dickinson Stadium, por la jornada 7 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Everton vs. Chelsea, Premier League
Everton vs. Chelsea, Premier League

Everton recibe a Chelsea este sábado 17 de octubre desde las 08:30 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 7 de la Premier League, se disputará en el Hill Dickinson Stadium.

Dos equipos parejos en la clasificación se cruzan por una fecha que puede moverlos de lugar.

La actualidad de ambos equipos

Everton viene de empatar 2-2 como visitante ante Hull. El equipo ocupa el puesto 5 con 10 puntos. Antes ganó 1-0 como local ante Ipswich Town.

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Chelsea ganó 5-1 como local ante Bournemouth en la fecha anterior. Chelsea está 6° en la tabla con 10 puntos. Antes perdió 0-3 como visitante ante Brentford.

El historial entre Everton y Chelsea

Everton y Chelsea se enfrentaron 184 veces en los últimos años: 58 triunfos de Everton, 71 de Chelsea y 56 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
21/03/2026Everton vs. Chelsea3-0Premier League
13/12/2025Chelsea vs. Everton2-0Premier League
26/04/2025Chelsea vs. Everton1-0Premier League
22/12/2024Everton vs. Chelsea0-0Premier League
15/04/2024Chelsea vs. Everton6-0Premier League
10/12/2023Everton vs. Chelsea2-0Premier League
18/03/2023Chelsea vs. Everton2-2Premier League
06/08/2022Everton vs. Chelsea0-1Premier League
01/05/2022Everton vs. Chelsea1-0Premier League
16/12/2021Chelsea vs. Everton1-1Premier League

Horario del partido

  • Argentina: 08:30 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Man City vs. Ipswich Town — sábado 17 de octubre, 11:00 hs
  • Fulham vs. Hull — sábado 17 de octubre, 11:00 hs
  • Brentford vs. Liverpool — sábado 17 de octubre, 11:00 hs
  • Newcastle vs. Aston Villa — sábado 17 de octubre, 13:30 hs
  • Leeds vs. Manchester United — domingo 18 de octubre, 10:00 hs
  • Brighton vs. Crystal Palace — domingo 18 de octubre, 10:00 hs
  • Bournemouth vs. Sunderland — domingo 18 de octubre, 10:00 hs
  • Nottingham Forest vs. Arsenal — domingo 18 de octubre, 12:30 hs
  • Tottenham vs. Coventry — lunes 19 de octubre, 16:00 hs

En síntesis

  • Everton y Chelsea se enfrentan este sábado 17 de octubre por la jornada 7 de la Premier League.
  • El partido se transmitirá por ESPN y Disney+ Premium.
  • Everton suma 10 puntos en el torneo.
  • Chelsea suma 10 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
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