Everton vs. Chelsea: horario y dónde ver en vivo y online en Argentina, por la jornada 7 de la Premier League

Everton recibe a Chelsea este sábado 17 de octubre desde las 08:30 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 7 de la Premier League, se disputará en el Hill Dickinson Stadium.
Dos equipos parejos en la clasificación se cruzan por una fecha que puede moverlos de lugar.
La actualidad de ambos equipos
Everton viene de empatar 2-2 como visitante ante Hull. El equipo ocupa el puesto 5 con 10 puntos. Antes ganó 1-0 como local ante Ipswich Town.
Chelsea ganó 5-1 como local ante Bournemouth en la fecha anterior. Chelsea está 6° en la tabla con 10 puntos. Antes perdió 0-3 como visitante ante Brentford.
El historial entre Everton y Chelsea
Everton y Chelsea se enfrentaron 184 veces en los últimos años: 58 triunfos de Everton, 71 de Chelsea y 56 empates.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|21/03/2026
|Everton vs. Chelsea
|3-0
|Premier League
|13/12/2025
|Chelsea vs. Everton
|2-0
|Premier League
|26/04/2025
|Chelsea vs. Everton
|1-0
|Premier League
|22/12/2024
|Everton vs. Chelsea
|0-0
|Premier League
|15/04/2024
|Chelsea vs. Everton
|6-0
|Premier League
|10/12/2023
|Everton vs. Chelsea
|2-0
|Premier League
|18/03/2023
|Chelsea vs. Everton
|2-2
|Premier League
|06/08/2022
|Everton vs. Chelsea
|0-1
|Premier League
|01/05/2022
|Everton vs. Chelsea
|1-0
|Premier League
|16/12/2021
|Chelsea vs. Everton
|1-1
|Premier League
Horario del partido
- Argentina: 08:30 hs
Por dónde ver el partido
- Argentina: ESPN, Disney+ Premium
- Chile: ESPN, Disney+ Premium
- Perú: ESPN, Disney+ Premium
- Ecuador: ESPN, Disney+ Premium
- Colombia: ESPN, Disney+ Premium
- Venezuela: ESPN, Disney+ Premium, inter
- México: TNT Sports, Max
- Estados Unidos: Fubo, USA Network, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW, SiriusXM FC
- Centroamérica: Max
- España: DAZN, DAZN1 Spain
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Man City vs. Ipswich Town — sábado 17 de octubre, 11:00 hs
- Fulham vs. Hull — sábado 17 de octubre, 11:00 hs
- Brentford vs. Liverpool — sábado 17 de octubre, 11:00 hs
- Newcastle vs. Aston Villa — sábado 17 de octubre, 13:30 hs
- Leeds vs. Manchester United — domingo 18 de octubre, 10:00 hs
- Brighton vs. Crystal Palace — domingo 18 de octubre, 10:00 hs
- Bournemouth vs. Sunderland — domingo 18 de octubre, 10:00 hs
- Nottingham Forest vs. Arsenal — domingo 18 de octubre, 12:30 hs
- Tottenham vs. Coventry — lunes 19 de octubre, 16:00 hs
En síntesis
- Everton y Chelsea se enfrentan este sábado 17 de octubre por la jornada 7 de la Premier League.
- El partido se transmitirá por ESPN y Disney+ Premium.
- Everton suma 10 puntos en el torneo.
- Chelsea suma 10 puntos en el torneo.