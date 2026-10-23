Ipswich Town vs. Nottingham Forest en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 8 de la Premier League

Ipswich Town recibe a Nottingham Forest este viernes 23 de octubre desde las 16:00 hora de Argentina. El encuentro corresponde a la jornada 8 de la Premier League. Ninguno de los dos llega entonado y esa igualdad de necesidades puede definir más el partido que la táctica. Ipswich quiere cortar una racha irregular y Nottingham Forest necesita frenar una caída que ya empieza a pesar en la tabla.
Son puntos que valen doble para el que los consiga: uno pelea por no alejarse de la mitad de tabla y el otro por no hundirse más en la zona baja. Un resultado adverso para Nottingham Forest complicaría bastante su panorama en las próximas fechas.
La actualidad de ambos equipos
Ipswich Town llega con sensaciones mixtas. Después de ganarle a Fulham de local, cayó en su visita a Manchester City por 3-2, un tropiezo que no manchó del todo lo hecho en las fechas anteriores. Con 9 puntos en siete partidos, el equipo se mantiene en la mitad de la tabla y necesita sumar de local para no perder terreno.
Nottingham Forest, en cambio, atraviesa un momento complicado. Viene de perder ante Arsenal por la mínima, luego de caer también frente a Crystal Palace y Coventry en sus salidas anteriores. Con apenas 5 unidades y ubicado 19° entre 20 equipos, el equipo necesita un triunfo urgente para no quedar demasiado lejos de la permanencia.
El historial entre Ipswich Town y Nottingham Forest
El historial entre ambos tiene varias décadas de recorrido: 71 enfrentamientos con ventaja clara para Nottingham Forest, que ganó 34 veces por 20 de Ipswich Town, además de 18 empates. En goles también manda el conjunto inglés, con 103 convertidos contra 81 del Ipswich.
En los cruces más recientes la tendencia se mantuvo: el último antecedente terminó 2-4 a favor de Nottingham Forest jugando en campo de Ipswich, y antes de eso hubo un empate y otra victoria visitante. La paridad de los últimos años contrasta con la diferencia histórica a favor del equipo que hoy llega más golpeado en la tabla.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|15/03/2025
|Ipswich Town vs. Nottingham Forest
|2-4
|Premier League
|03/03/2025
|Nottingham Forest vs. Ipswich Town
|1-1
|FA Cup
|30/11/2024
|Nottingham Forest vs. Ipswich Town
|1-0
|Premier League
|16/03/2019
|Ipswich Town vs. Nottingham Forest
|1-1
|Championship
|01/12/2018
|Nottingham Forest vs. Ipswich Town
|2-0
|Championship
|14/04/2018
|Nottingham Forest vs. Ipswich Town
|2-1
|Championship
|02/12/2017
|Ipswich Town vs. Nottingham Forest
|4-2
|Championship
|07/05/2017
|Nottingham Forest vs. Ipswich Town
|3-0
|Championship
|19/11/2016
|Ipswich Town vs. Nottingham Forest
|0-2
|Championship
|05/03/2016
|Ipswich Town vs. Nottingham Forest
|1-0
|Championship
Horario del partido
- Argentina: 16:00 hs
Por dónde ver el partido
- Argentina: ESPN2, Disney+ Premium
- Chile: ESPN, Disney+ Premium
- Perú: ESPN, Disney+ Premium
- Ecuador: ESPN, Disney+ Premium
- Colombia: ESPN, Disney+ Premium
- Venezuela: ESPN, Disney+ Premium, inter
- Estados Unidos: USA Network
- España: DAZN, DAZN1 Spain, Movistar+
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Aston Villa vs. Man City — sábado 24 de octubre, 08:30 hs
- Coventry vs. Fulham — sábado 24 de octubre, 11:00 hs
- Arsenal vs. Everton — sábado 24 de octubre, 11:00 hs
- Chelsea vs. Tottenham — sábado 24 de octubre, 13:30 hs
- Liverpool vs. Brighton — domingo 25 de octubre, 11:00 hs
- Manchester United vs. Bournemouth — domingo 25 de octubre, 11:00 hs
- Hull vs. Brentford — domingo 25 de octubre, 11:00 hs
- Crystal Palace vs. Newcastle — domingo 25 de octubre, 11:00 hs
- Sunderland vs. Leeds — domingo 25 de octubre, 13:30 hs
En síntesis
- Ipswich Town y Nottingham Forest se enfrentan este viernes 23 de octubre por la jornada 8 de la Premier League.
- El partido se transmitirá por ESPN2 y Disney+ Premium.
- Ipswich Town suma 9 puntos en el torneo.
- Nottingham Forest suma 5 puntos en el torneo.