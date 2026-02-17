El Manchester City está en un período de transición, y su plantel actual se ve muy diferente al que ganó la Champions League en 2023. Uno de los aspectos que cambió completamente Pep Guardiola al inicio de esta temporada fue el arco, con las salidas de Ederson y Stefan Ortega Moreno y la llegada de Gianluigi Donnarumma para adueñarse del puesto.

Sin embargo, antes de que Donnarumma desembarque en tierras británicas, el Manchester City gastó 31,2 millones de euros para cerrar el fichajes de James Trafford, un producto de la academia Citizen que había salido dos años antes y había brillado en el Burnley.

Trafford volvió con la promesa de que sería titular, y que podría mostrarse en Manchester City de cara a ganarse un lugar en el Mundial 2026. Pero lo que le duró la titularidad en el equipo de Pep Guardiola fue apenas tres partidos, hasta que llegó Donnarumma.

Trafford llegó para ser titular, pero el fichaje a último momento de Donnarumma lo dejó atrás. (Getty)

“Sí… no era lo que esperaba, así que trabajo duro cada día, doy lo mejor en cada oportunidad y espero a ver que pasa”, reconoció Trafford después de tener la chance de jugar vs. Salford por la FA Cup. Al ser consultado por si estaba enterado de la situación de Donnarumma cuando fichó, Trafford reconoció: “No, no. Quedará como una experiencia y aprendizaje más para agregar a mi carrera“.

“Obviamente todos saben lo que me está pasando, así que tan solo puedo jugar tan bien como puedo, cuando puedo. Lo tomo un día a la vez y espero a ver que pasa. Tengo un contrato que cumplir, pero no sé qué sucederá la próxima temporada“, completó el arquero que si bien fue convocado a la Selección de Inglaterra durante todo el 2025, su falta de minutos se vuelve un tema preocupante de cara al Mundial 2026.

Trafford ya especula con su salida al final de temporada. (Getty)

Trafford, que lleva 11 partidos disputados en la temporada y es el elegido para los partidos de FA Cup y Carabao Cup, cerró sus declaraciones destacando que no hay nada contra Donnarumma: “Es un tipo grandioso, amigable. Ambos estamos entrenando tanto como podemos para mejorar”. Pero, por ahora, el italiano le gana la pulseada al arquero inglés de 23 años, y por bastante.

En síntesis

El club pagó 31,2 millones de euros por el traspaso del arquero James Trafford .

por el traspaso del arquero . James Trafford solo fue titular en tres partidos antes de perder el puesto ante Donnarumma.

solo fue titular en tres partidos antes de perder el puesto ante Donnarumma. Con su falta de minutos, también peligra su participación en el Mundial 2026 con Inglaterra.

