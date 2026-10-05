“Manchester City tendría que descender”

Jesse Marsch, entrenador de Canadá y de paso por Leeds, dio su opinión sobre la polémica en Inglaterra.

En Europa continúa la polémica en torno a Manchester City y su culpabilidad en 114 de los 115 cargos por los que fue denunciado por presuntas infracciones financieras cometidas entre 2009 y 2018, y que como consecuencia podría hasta hacerle perder la categoría.

Referido a esta situación, Jesse Marsch, entrenador de la Selección de Canadá y que temporadas atrás dirigió al Leeds, habló en una entrevista con ‘The Guardian’, en donde dio su punto de vista y aseguró que el elenco ciudadano debería descender por estas irregularidades.

“Creo que el Manchester City debería ser sancionado con severidad. Opino que deberían descender y, por cierto, todo el mundo lo sabía. Todo el mundo lo sabía”, dijo Marsch, quien en la temporada 2022/23 dirigió al Leeds United y perdió la categoría al terminar en el puesto 19°.

“En aquel momento, nuestra situación financiera no nos permitía permitirnos el lujo de no ahorrar. Nuestros propietarios no disponían de grandes recursos económicos. Por eso, cuando el City decía eso, yo pensaba literalmente: “¿Me están tomando el pelo? ¿Es esta una broma?”, continuó el DT de Canadá.

Y cerró: “Aquel verano de 2022, nosotros y el Manchester City fuimos los únicos equipos que declaramos haber obtenido beneficios. En nuestro caso, realmente ganamos dinero porque vendimos a Raphinha (al Barcelona) y a Kalvin Phillips (al City); nos quedó un buen margen respecto a lo que habíamos pagado por ellos”.

Manchester City presentó su apelación contra la Premier League

Manchester City no se quedó de brazos cruzados y el pasado viernes 2 de octubre emitió un comunicado de prensa confirmando la presentación de la apelación contra la Comisión de la Premier League. En el mismo, el club asegura ser inocente y asegura tener “pruebas irrefutables” que respaldan su postura.

Publicidad

El Manchester City Football Club confirma que a las 19:00 horas del jueves 1 de octubre de 2026, el Club presentó su recurso de apelación exhaustivo contra la opinión de la Comisión de la Premier League, en relación con el asunto disciplinario de la Premier League.

La postura firme del Club es que, por múltiples razones, la opinión contiene errores materiales evidentes, de derecho, de principio y de hecho, y no es segura.

El Club es inocente de las acusaciones formuladas por la Premier League y existe un amplio conjunto de pruebas irrefutables que respaldan todas sus posiciones en relación con este caso.

Publicidad

Seguiremos respetando el debido proceso y, necesariamente, estamos limitados en lo que podemos decir hasta que concluyan todos los procedimientos.

¿A qué sanciones se pueden enfrentar Enzo Fernández y Manchester City?

Multa económica : es una de las alternativas contempladas por el reglamento oficial.

: es una de las alternativas contempladas por el reglamento oficial. Deducción de puntos : puede ser aplicada de forma inmediata en la actual temporada para hundirlo en la tabla, o tener efectos retroactivos.

: puede ser aplicada de forma inmediata en la actual temporada para hundirlo en la tabla, o tener efectos retroactivos. Quita de títulos : existe la posibilidad concreta de que el club pierda coronas ya conseguidas.

: existe la posibilidad concreta de que el club pierda coronas ya conseguidas. Expulsión de la liga o descenso: es la sanción más temida, también amparada por la reglamentación y la que genera más preocupación en el club de Mánchester.

Datos clave

Jesse Marsch pidió el descenso del Manchester City por sus 114 infracciones financieras.

pidió el descenso del Manchester City por sus 114 infracciones financieras. Manchester City apeló formalmente la resolución de la Comisión de la Premier League .

. El club enfrenta sanciones que van desde multas económicas hasta el descenso.