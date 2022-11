Llegó el día de la presentación. Martín Demichelis firmó su contrato como entrenador de River por tres años y acompañado por Jorge Brito y Enzo Francescoli, fue presentado ante los medios de prensa, en donde habló sobre su vuelta al club, el proyecto a seguir y la transición con su cuerpo técnico.

"Me escribió una persona muy importante del seno de River y dijo nosotros no dejamos la vara muy alta, dejamos un piso, los cimientos para que sigan por este camino'. Vamos a intentar honrar la posición", comenzó revelando que tuvo contacto con el cuerpo técnico de Marcelo Gallardo, a quienes le agradeció: "Gracias al cuerpo técnico de Gallardo que nos ayudó en la transición".

Uno de los puntos que más tendrá en cuenta el nuevo entrenador es el crecimiento de los jugadores de las divisiones inferiores, explicando como será este trabajo: "Yo salí de la casa de River, es evidente que voy a poner el ojo en la evolución de los chicos de la reserva, de las inferiores, a quienes acompañaremos de cerca. No me gusta etiquetar a los chicos, los vamos a rodear de herramientas, porque el crecimiento no tiene límites."

En cuanto a la forma de juego que intentará llevar a cabo, destacó: "Hay algo que no vamos a tranzar, que es la búsqueda de protagonismo en los partidos y en los torneos. Intentaré dar una solidez defensiva, sin negociar el ir para delante. Vengo de una cultura donde las transiciones marcan una diferencia a nivel mundial. Soy amante de la pelota, pero no de esas posiciones que aburren. Vamos a intentar ser lo más verticales posibles, siempre que se pueda. Se trata de que los jugadores tengan ese poder de decisión lo más acertado posible".

Sobre su preparación para ser director técnico, tiró: "Me preparé durante 5 años. Hice 2 licencias en España. una en Argentina. También me capacité en Italia, en una escuela. Este club merece capacitación, después la pelota puede entrar o no. Le vamos a dar continuidad a la estructura que nos dejaron, no solo en el primer equipo, si no en la reserva y haremos un selectivo entre 4ta y 6ta para que trabajen a la par de nosotros".

Por último, cerrando su presentación, emuló a Marcelo Gallardo: "Quiero citar a Marcelo Gallardo cuando dijo que la gente crea porque tiene con que creer. Sigamos creyendo".