En menos de 24 horas, River recibirá a Racing en el Estadio Monumental para llevar a cabo el duelo correspondiente a la jornada 22 de la Liga Profesional. No será un día más para el hincha del Millo, claro está. De empatar o ganar, el conjunto que comanda estratégicamente Marcelo Gallardo podrá gritar campeón después de 7 años sin poder conseguirlo en el certamen local y la derrota de Talleres ante Gimnasia generó un clima de fiesta en Núñez.

A pesar de la posible consagración, el Muñeco no la tendrá fácil a la hora de resolver a los once titulares que saldrán al Antonio Vespucio Liberti para medirse con la Academia. Las lesiones y las suspensiones obligarán al DT a mover fichas, incluso hasta si no corresponden a sus puestos naturales, y todo deberá decidirse durante las últimas horas del jueves.

Las 3 ventas que se podrían dar en 2022

Aún con el campeonato en competencia, en los pasillos del Monumental comenzaron a sonar los rumores de un posible pack de venta de jugadores para el mercado de pases que está por abrir. En el mismo aparecen 3 figuras del equipo de Gallardo, de gran experiencia durante los últimos años como titulares, y las transferencias podrían generarle un enorme ingreso al Millonario en caso de que se concreten.

Habló Rodolfo D'Onofrio

El presidente de River asistió al programa Superfútbol de TyC Sports, a pocos días de las elecciones que se llevarán a cabo en Núñez para definir a su sucesor luego de 8 años de gestión. En la entrevista, el mandatario tocó todos los temas habidos y por haber, entre ellos las series contra Boca, la continuidad de Gallardo y más... Sin embargo, los títulos más fuertes los dejo cuando se refirió a la relación entre River y CONMEBOL.

Largas filas para conseguir entradas

El Millonario anunció a principios de semana que los boletos para ver el River-Racing estaban completamente agotados. Los socios llenaron todos los casilleros para asistir al Estadio Monumental y, quizás, a la consagración del equipo de Marcelo Gallardo, por lo que hoy se vieron largas filas en las afueras del Antonio Vespucio Liberti para retirar los carnets de River ID. La locura es total previo a una posible celebración de La Banda.

El lateral izquierdo, la gran duda

Gallardo ya sabe que no podrá contar con Milton Casco, suspendido, ni Fabrizio Angileri, lesionado. El carril izquierdo no tiene dueño pensando en el partido contra Racing y ya no quedan reemplazantes naturales en el plantel profesional. Es por eso que el Muñeco está analizando variantes para dicho sector y aparecen algunos candidatos para jugar por la banda ante la Academia. ¿Funcionará?

Así se enteró Gallardo de la caída de Talleres

Mientras la "T" se medía ante Gimnasia en un duelo trascendental por la Liga Profesional, el entrenador del Millonario fue visto en el cumpleaños n° 18 de Matías, su hijo. La esposa del Muñeco, Geraldine La Rosa, difundió imágenes del DT junto a su familia en celebración al mismo horario en donde Talleres caía estrepitosamente en La Plata. Un martes a puro festejo.