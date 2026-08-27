Las historias de Matías Galarza Fonda y Kendry Páez tras la eliminación de River por Copa Sudamericana

En sus redes sociales los marginados en el predio de Cantilo se pronunciaron tras un nuevo papelón del equipo.

En el Estadio Monumental, luego de empatar 1 a 1 en los 90 minutos reglamentarios, River no pudo en los penales, perdió 8 a 7 con Independiente Santa Fe de Bogotá y de esta manera quedó eliminado en los octavos de final de la Copa Conmebol Sudamericana, en un nuevo fracaso futbolístico.

Una vez consumada la eliminación del Millonario del certamen continental, dos futbolistas marginados por la dirigencia, como lo son Matías Galarza Fonda y Kendry Páez subieron historias en sus respectivas cuentas de Instagram que llamaron la atención de los hinchas.

En el caso del volante ecuatoriano que está a préstamo hasta fin de año fueron dos posteos. El primero de ellos fue con una foto en negro y un emoji de una cara apretando los dientes en señal a la eliminación. Rápidamente borró esta imagen por el revuelo que generó.

Luego de esto, bancó públicamente al arquero Santiago Beltrán, quien erró su penal en la serie. Para eso, subió una foto abrazándolo en una práctica durante el primer semestre, etapa en la que estuvo a la par del plantel hasta que fue separado por la dirigencia del elenco de Núñez.

Por el lado de Galarza Fonda, su posteo fue con dos imágenes pateando su penal ante Manuel Neuer en la victoria de Paraguay frente a Alemania por los 16avos de final del Mundial. Con estas fotos generó polémica ya que hizo referencia a la eliminación en la tanda.

Las historias de los jugadores de River

La historia que borró Kendry Páez.

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La historia de Kendry Páez con Santiago Beltrán.

La historia que subió Matías Galarza Fonda.

Datos claves

River Plate quedó eliminado de la Copa Sudamericana tras perder en penales ante Santa Fe.

quedó eliminado de la Copa Sudamericana tras perder en penales ante Santa Fe. Kendry Páez publicó y borró un mensaje polémico tras la eliminación de River.

publicó y borró un mensaje polémico tras la eliminación de River. Matías Galarza Fonda subió fotos de sus penales en la selección tras la derrota.