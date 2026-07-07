El Chacho Coudet tiene cinco caras nuevas, pero el Millonario buscará más refuerzos y empezaron charlas informales por una perla de Vélez.

Mientras se desarrolla el Mundial en Norteamérica, River no pone freno en el mercado de pases y sigue buscando refuerzos luego de haber concretado los arribos de Nicolás Otamendi, Mauro Arambarri, Giovanni González, Rafael Santos Borré y Lucas Beltrán.

Más allá de esas contrataciones, el Millonario tiene un acuerdo con Atlético de Madrid por Thiago Almada y se ultiman detalles para que sea refuerzo una vez que culmine su participación en la Copa del Mundo.

Como si estas caras nuevas no fuesen suficientes, en las últimas horas el equipo de Chacho Coudet se interesó en Tobías Andrada, mediocampista interno de Vélez Sarsfield.

Tobías Andrada en el último Vélez – River (Getty)

El futbolista que supo ser capitán de la sub 20 de la Selección Argentina está en el radar de River hace tiempo y por primera vez se entablaron conversaciones. De momento, nada muy formal, más que un llamado entre los respectivos presidentes de ambos clubes -Stefano Di Carlo y Fabián Berlanga-.

En caso que se entablen negociaciones que lleguen a buen puerto, el juvenil de Vélez podría convertirse en nuevo refuerzo de River en este intenso mercado de pases.

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Los refuerzos que ya sumó River

Nicolás Otamendi

Mauro Arambarri

Giovanni González

Lucas Beltrán

Rafael Santos Borré

Los números de Tobías Andrada en Vélez

Desde su debut profesional, Tobías Andrada lleva disputados 35 partidos oficiales con la camiseta de Vélez, en los que aportó 3 goles pero ninguna asistencia.

De la mano de Guillermo Barros Schelotto, sumó dos títulos con la camiseta fortinera: la Supercopa Argentina y la Supercopa Internacional, ambas en 2025.

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En síntesis