River dio un pase clave por Thiago Almada: qué falta para que llegue a Núñez

El Millonario avanzó en el acuerdo con Atlético de Madrid para comprar el 50% del jugador de la Selección Argentina. Ahora todo depende exclusivamente de la decisión del volante.

River sigue trabajando para reforzar su plantel después de tomar la decisión de separar a varios futbolistas de renombre. Tres incorporaciones ya estuvieron en la pretemporada en España (los uruguayos Mauro Arambarri y Giovani González, y Lucas Beltrán) mientras que este martes será la primera práctica de Rafael Santos Borré. El quinto que ya firmó es Nicolás Otamendi, quien se sumará una vez que termine la participación de la Selección Argentina en el Mundial.

Justamente junto a Otamendi está otro de los buscados por River: Thiago Almada. El jugador de Atlético de Madrid se reunió con Stéfano Di Carlo, Enzo Francescoli y Pablo Longoria antes de viajar a Estados Unidos y allí recibió una propuesta económica que está a la altura de sus pretensiones.

Desde ese lado, los de Núñez dieron un paso importante. Según pudo saber Bolavip, en los últimos días avanzaron aún más: mientras el plantel se entrenaba en Alicante, los directivos se sentaron en Madrid con sus pares de Atlético y sellaron un trato de palabra. ¿Cuál? Que River pagará 20 millones de euros por el 50% de la ficha de Almada, si el volante da el sí. Así, el Colchonero recuperaría la inversión que hizo hace un año para incorporar al nacido en Fuerte Apache.

Lo que queda de Mundial será decisivo para el futuro del volante. (Foto: Getty)

¿Qué falta para que Thiago Almada sea refuerzo de River?

Con el acuerdo entre los clubes y con los números del contrato ya hablados, sólo resta que el propio futbolista dé el sí definitivo. Cuando se reunió con la cúpula millonaria les manifestó que si no tenía una propuesta deportiva mejor que la de River, se pondría la banda roja después del Mundial.

En el Monumental son optimistas con la respuesta de Almada, ya que creen que deportivamente River le ofrece un mejor desafío futbolístico del que podría tener en otros clubes que lo buscaron de Brasil y Arabia Saudita.

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Mismo de los europeos que podrían aparecer: difícilmente sean de mayor nivel que Atlético de Madrid, donde tuvo poca continuidad (jugó 40 partidos, pero sólo 18 como titular), salvo que tenga actuaciones descollantes con la Selección Argentina y eso lo ponga en la vidriera del fútbol mundial.

Con Atlético de Madrid convirtió cuatro goles y dio dos asistencias. (Foto: Getty)

Los refuerzos que ya sumó River

Nicolás Otamendi

Mauro Arambarri

Giovanni González

Lucas Beltrán

Rafael Santos Borré

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Los jugadores que no son tenidos en cuenta

Se entrenan apartados

Germán Pezzella

Fabricio Bustos

Giuliano Galoppo

Ian Subiabre

Santiago Lencina

Maximiliano Salas

Se sumarán a los apartados

Kevin Castaño

Matías Galarza Fonda

Matías Viña

Kendry Páez

Alex Woiski

Ya se fueron

Paulo Díaz: libre a Atlanta United.

Maximiliano Meza: libre a Independiente.

Andrés Herrera: venta a Columbus Crew.

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