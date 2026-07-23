Un exjugador del Millonario fue al entrenamiento de los marginados y se refirió a las condiciones en las que trabajan.

River Plate afronta el arranque del segundo semestre con el objetivo de volver a ser competitivo en todos los frentes. Mientras Eduardo Coudet espera por más refuerzos en el mercado, un puñado de futbolistas también aguarda por la resolución de su futuro.

En el comienzo de la pretemporada, la institución de Núñez anunció en un comunicado que algunos futbolistas del plantel iban a ser separados, sin poder ser utilizados por Coudet. Desde entonces, se entrenan aparte en el predio de Cantilo.

Germán Pezzella, Fabricio Bustos, Maxi Salas, Giuliano Galoppo, Santiago Lencina, Ian Subiabre, Matías Viña y Alex Woiski son estos jugadores. Además, tras el Mundial, se sumarán Kendry Páez, Kevin Castaño y Matías Galarza Fonda a este grupo.

En ese contexto, lejos de River Camp, Alejandro Montenegro, histórico exjugador del Millonario, visitó este jueves a los futbolistas apartados en el predio del club en Cantilo. El exlateral les envió un mensaje de apoyo y denunció las condiciones en las que trabajan día a día.

“Muchas gracias por la invitación, Germán Pezzella, y a todos los chicos que están en esta situación tan penosa. Salas, Lencina, Galoppo, Subiabre, Viña, Bustos… Ojalá puedan encontrar un club donde primero los respeten como seres humanos y puedan encontrar su lugar en el mundo. Abrazo grande”, publicó en su cuenta de Instagram junto a una foto con sus colegas.

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Y luego profundizó al responderle a un seguidor: “La dirigencia se equivoca en resolver sus respectivas salidas. Eso se llama ‘las formas’. En lo deportivo, podemos o no estar de acuerdo, pero ¿vos creés que con un container se va a solucionar? No lo creo”.

Datos clave

Alejandro Montenegro visitó a los jugadores apartados de River en el predio de Cantilo.

visitó a los jugadores apartados de River en el predio de Cantilo. Ocho futbolistas fueron marginados del plantel principal por el técnico Eduardo Coudet.

fueron marginados del plantel principal por el técnico Eduardo Coudet. Tres jugadores más se unirán a este grupo separado al finalizar el Mundial.