Alerta en River: el titular que se pierde el clásico con Independiente por lesión y está en riesgo para los octavos de la Libertadores

De último momento, Gallardo tuvo que realizar una modificación obligada para el duelo ante el Rojo.

Por Agustín Vetere

Marcelo Gallardo, entrenador de River.
© GettyMarcelo Gallardo, entrenador de River.

Por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2025, River Plate visita este sábado a Independiente en el Estadio Libertadores de América. Los comandados por Marcelo Gallardo buscaban un triunfo en el clásico para recuperar la cima de la Zona B.

Sin embargo, en las horas previas al comienzo del partido, el Muñeco debió sacar del equipo a Paulo Díaz por lesión. El chileno, que estaba apuntado para titular, no pudo salir entre los once por una inflamación en su rodilla izquierda.

De esta manera, Germán Pezzella jugará con otro compañero en la zaga. Se trata de Lautaro Rivero, el joven defensor surgido de las inferiores del Millonario que viene de ser repescado tras un buen paso por Central Córdoba, entre 2024 y 2025, con 30 partidos disputados.

Pero la preocupación para Gallardo sobre la situación de Díaz va más allá del duelo ante Independiente. Es que River tiene por delante el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores ante Libertad, en Paraguay. Será el próximo jueves 14 de agosto y, ante este panorama, tendrán que prestar atención al día a día del chileno.

Los titulares de River ante Independiente

Franco Armani, Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Enzo Pérez, Matías Galarza; Santiago Lencina, Miguel Borja y Facundo Colidio.

Así está la tabla del Torneo Clausura

