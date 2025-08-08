La decisión final de Marcelo Gallardo con los tres jugadores que borró del plantel de River

Durante la pretemporada de mitad de año y luego de disputar el Mundial de Clubes en Estados Unidos, Marcelo Gallardo diagramó a su gusto el plantel que tendrá durante el segundo semestre y con vistas hacia el futuro. Esa áspera selección significó dejar de lado a jugadores importantes y con una trayectoria en River, pero el director técnico no dio el brazo a torcer ni un centímetro.

Mientras Rodrigo Aliendro y Leandro González Pírez ya continuaron su carrera en otras instituciones y Santiago Simón está próximo a convertirse en refuerzo de Toluca, hay tres futbolistas que no encontraron una salida. Con el mercado de pases llegando a su última etapa, donde solo algunos pocos pueden incorporar, se tomó una decisión que no genera felicidad puertas adentro.

Lo cierto es que Manuel Lanzini, Matías Kranevitter y Matías Rojas se quedarán en River hasta el 31 de diciembre, donde se vencerán los contratos que tienen actualmente. Una vez llegada dicha fecha, se transformarán en agentes libres y abandonaran al conjunto de Núñez con el pase en su poder para así negociar con absoluta libertad su próximo destino en el deporte.

Matías Rojas, Matías Kranevitter y Manuel Lanzini, futbolistas de River Plate. (Getty Images)

Uno por uno, la situación de Lanzini, Kranevitter y Rojas

Lanzini, que tuvo una larga estadía por la Premier League, no está dentro de los planes del entrenador para el futuro e intentó buscar una venta. Si bien recibió sondeos de la MLS, México, Vélez y la más reciente de Estudiantes de La Plata, ninguna progresó lo suficiente para hacerse realidad por sus pretensiones salariales. Por cuestiones familiares no aceptará cualquier destino, lo que significa otra complicación.

Kranevitter, pese a su importancia en el plantel, también fue relegado. Aunque tuvo llamados de México y Estados Unidos, ninguno se concretó y no hizo más que perder terreno. La reciente llegada de Juan Carlos Portillo, sumada a la de Kevin Castaño hace algunos meses y a Enzo Pérez, derivó en esta resolución del Muñeco. De esta manera, se irá en a fin de año con el pase en su poder.

Rojas tiene un sueldo muy elevado y encima utiliza un cupo de extranjeros, lo que agrava su situación. El talentoso sufrió una lesión tras otra que lo marginó de las canchas durante prácticamente toda su estadía en la institución. Para dimensionar, desde su llegada disputó 7 partidos que suman apenas 118 minutos. Sin ofertas en el horizonte, seguirá entrenando apartado del plantel hasta final de temporada.

Los refuerzos de River para el segundo semestre

Con vistas hacia los octavos de final de la Copa Libertadores de América y lo que resta del segundo semestre del año, River sumó un total de 7 refuerzos. Maximiliano Salas, Juan Fernando Quintero, Juan Carlos Portillo, Matías Galarza Fonda y Alex Woiski fueron las incorporaciones reales, mientras que Sebastián Boselli y Lautaro Rivero regresaron de sus cesiones en otros equipos.

