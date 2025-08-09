Es tendencia:
logotipo del encabezado
Torneo Clausura

Independiente vs. River por el Torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Por la fecha 4 de la Zona B, el Rojo y el Millonario se ven las caras en Avellaneda.

La posible formación de Independiente

El Rojo saldría a la cancha con: Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Nicolás Freire, Cristian Zabala; Felipe Loyola, Iván Marcone, Luciano Cabral; Walter Mazzantti, Ignacio Pussetto y Santiago Montiel.

Publicidad

Así llega River a este partido

El Millonario está ubicado en la segunda posición con 7 unidades producto de dos victorias y un empate. En caso de sumar de a tres, volverá a la cima.

Así llega Independiente al partido

El elenco de Avellaneda no llega de la mejor manera. En sus primeras tres presentaciones solamente cosechó un punto. Además, viene de quedar eliminado de la Copa Argentina a manos de Belgrano de Córdoba.

Por Marco D'arcangelo

Independiente y River se enfrentan en el Libertadores de América.
© GettyIndependiente y River se enfrentan en el Libertadores de América.

En el Estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini, Independiente y River se enfrentan por la cuarta fecha de la Zona B del Torneo Clausura. El encuentro comienza a las 18.30 horas de Argentina, lo dirige Nazareno Arasa y podrá verse a través de TNT Sports.

marco d'arcangelo
Marco D'arcangelo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
mgrosman
chicho grosman

Marcos Rojo rescindió en Boca y será nuevo jugador de Racing para jugar la Copa Libertadores

ggrova
german garcía grova

La inesperada medida de Boca con Rojo, Lema y Saracchi mientras siguen colgados en el club

jpasman
toti pasman

¿Quiénes somos para decirle a De Paul donde tiene que jugar? Si quiere ser feliz en Inter Miami y con Messi, lo banco

Lee también
Fue campeón mundial Sub 20, Bielsa lo convocó en Uruguay, llegó hace días a Independiente y está listo para debutar ante River
Fútbol Argentino

Fue campeón mundial Sub 20, Bielsa lo convocó en Uruguay, llegó hace días a Independiente y está listo para debutar ante River

David Abraham, en exclusiva: su idolatría en Alemania, el no de Independiente y su retiro prematuro
Entrevista

David Abraham, en exclusiva: su idolatría en Alemania, el no de Independiente y su retiro prematuro

River hoy: la formación ante Independiente y qué dijo Brito sobre la posibilidad de techar el Monumental
River Plate

River hoy: la formación ante Independiente y qué dijo Brito sobre la posibilidad de techar el Monumental

Sin Colapinto ni un compañero de Verstappen en Red Bull: la Fórmula 1 confirmó 14 pilotos para la temporada 2026
FÓRMULA 1

Sin Colapinto ni un compañero de Verstappen en Red Bull: la Fórmula 1 confirmó 14 pilotos para la temporada 2026

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo