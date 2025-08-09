Independiente vs. River por el Torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

El elenco de Avellaneda no llega de la mejor manera. En sus primeras tres presentaciones solamente cosechó un punto. Además, viene de quedar eliminado de la Copa Argentina a manos de Belgrano de Córdoba.

El Millonario está ubicado en la segunda posición con 7 unidades producto de dos victorias y un empate. En caso de sumar de a tres, volverá a la cima.

En el Estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini, Independiente y River se enfrentan por la cuarta fecha de la Zona B del Torneo Clausura . El encuentro comienza a las 18.30 horas de Argentina, lo dirige Nazareno Arasa y podrá verse a través de TNT Sports.

