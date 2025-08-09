En el Estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini, Independiente y River se enfrentan por la cuarta fecha de la Zona B del Torneo Clausura. El encuentro comienza a las 18.30 horas de Argentina, lo dirige Nazareno Arasa y podrá verse a través de TNT Sports.
Independiente vs. River por el Torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones
Por la fecha 4 de la Zona B, el Rojo y el Millonario se ven las caras en Avellaneda.
La posible formación de Independiente
El Rojo saldría a la cancha con: Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Nicolás Freire, Cristian Zabala; Felipe Loyola, Iván Marcone, Luciano Cabral; Walter Mazzantti, Ignacio Pussetto y Santiago Montiel.
Así llega River a este partido
El Millonario está ubicado en la segunda posición con 7 unidades producto de dos victorias y un empate. En caso de sumar de a tres, volverá a la cima.
Así llega Independiente al partido
El elenco de Avellaneda no llega de la mejor manera. En sus primeras tres presentaciones solamente cosechó un punto. Además, viene de quedar eliminado de la Copa Argentina a manos de Belgrano de Córdoba.
Palabra autorizada