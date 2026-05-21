El régimen de “mano dura” que instaurará Almeyda en Monterrey: se rescindirá el contrato de quien no esté de acuerdo

El entrenador argentino, que todavía no fue presentado oficialmente, ya acordó con la dirección deportiva un plan que le dará máxima autoridad en busca de un cambio radical en la mentalidad del plantel.

Aunque el club continúa sin hacerlo oficial, en México confirman que Matías Almeyda será el entrenador de Rayados de Monterrey para afrontar el Apertura 2026 de la Liga MX y que llevará adelante una misión que ya le fue propuesta por el nuevo director deportivo Dennis Te Kloese.

El DT sabe que no será sencillo hacer una limpieza profunda del plantel pese a los malos resultados del primer semestre, debido que la anterior gestión firmó contratos largos a futbolistas que no dieron la talla. Según el periodista Rubén Rodríguez, uno de los primeros diagnósticos de la nueva dirección es que a muchos integrantes del plantel les faltó el “compromiso y esfuerzo” que demanda la institución.

Es por eso que apenas Matías Almeyda asuma el mando instaurará nuevas reglas para el equipo. “Mano dura”, aseguran en México, porque se avanzó que contará con la confianza de la directiva para rescindir el contrato o buscar vender a aquellos jugadores que no estén de acuerdo con las mismas.

El entrenador de reciente paso por Sevilla será el principal encargado de promover el cambio de mentalidad y de profundizar la responsabilidad y el compromiso del plantel con el club. Además, ya se acordó que recibirá entre cuatro y cinco refuerzos, que podrá consensuar con Te Kloese.

“MATÍAS ALMEYDA Y DENNIS TE KLOESE ESTÁN LITERAL ATADOS DE MANOS” 🗣️



Mano dura y sin contratos millonarios, esto es lo que viene en el Rayados de Almeyda



🗣️ #EntreSombras de @ruubenrod pic.twitter.com/9gRMiYVtCA — MedioTiempo (@mediotiempo) May 20, 2026

Cambios en el sistema de contratación

Más allá del trabajo de campo que realizará Matías Almeyda, a nivel de la dirección del club también se plantearon cambios importantes en relación al sistema de contratación de nuevos futbolistas. En primer lugar, ya no se le realizarán contratos de larga duración a jugadores que tengan más de 30 años.

Publicidad

Además, se cerrará las puertas a los representantes que en cada mercado de pases acercaban uno o dos futbolistas a Rayados, especialmente desde el exterior, porque quieren que la búsqueda de refuerzos sea asumida directamente por el club.

Buenos pergaminos de Almeyda en México

Matías Almeyda dejó una muy buena imagen en su anterior paso por el fútbol mexicano. En los tres años que estuvo al frente de Chivas de Guadalajara, entre 2015 y 2018, conquistó un total de cinco títulos, incluida la Liga de Campeones de la Concacaf.

Data clave

Matías Almeyda será el nuevo entrenador de Rayados de Monterrey en el Apertura 2026.

será el nuevo entrenador de Rayados de Monterrey en el Apertura 2026. Cuatro o cinco refuerzos recibirá el técnico, consensuados con el directivo Dennis Te Kloese.

recibirá el técnico, consensuados con el directivo Dennis Te Kloese. Cinco títulos ganó dirigiendo a Chivas de Guadalajara en México entre 2015 y 2018.