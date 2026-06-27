Almeyda cree que México puede jugar la final del Mundial: “Hay que creer”

Tan subido a la ilusión de los hinchas mexicanos está el DT argentino que hasta le exigió a FIFA una felicitación especial.

Después de 8 años, Matías Almeyda decidió volver a instalarse en México, país que le permitió convertirse en un entrenador laureado con cinco títulos, incluida la Copa de Campeones de la Concacaf, conquistados con Chivas de Guadalajara. Tras un mal paso por Sevilla, el DT asumió el cargo en Rayados de Monterrey, equipo con el que está en plena pretemporada a la vez que disfruta desde cerca del desarrollo del Mundial que tiene a la ciudad como una de sus sedes.

En ese sentido, hizo una evaluación muy favorable de lo que vienen aportándole los mexicanos a la Copa del Mundo y envió a FIFA un mensaje directo para resaltarlo. “Yo digo que la FIFA le tiene que agradecer a los mexicanos porque le llenan todos los estadios, se convierten en apoyo a Corea del Sur, apoyan a Holanda; el mexicano vive el fútbol como una fiesta”, dijo el entrenador argentino ante un grupo de periodistas.

“Le llenan los estadios, le consumen todo lo que se vende y están dejando un número muy importante, ya sea que viva en México, Estados Unidos o Canadá. Hay mexicanos en todos lados. Y los escenarios que eligieron para jugar son impresionantes. Es para felicitarlos por cómo han puesto los estadios“, agregó.

Por otro lado, Matías Almeyda se subió a la ilusión de los hinchas mexicanos al asegurar que está en condiciones de llagar a disputar la final de la Copa del Mundo. “El tema es si se llega a la final. Hay que creer más y hay que creer en el mexicano porque lo puede lograr”, aseguró.

¡ALMEYDA RECONOCE A LOS MEXICANOS! 🥹



Tras lo que se ha vivido en la Copa del Mundo, Matías Almeyda reconoció a los mexicanos como anfitriones y fanáticos del futbol.



🎥: Aarón Hernández pic.twitter.com/QzEPwBqBCW — Multimedios Deportes (@mmdeportesmx) June 26, 2026

Fase de grupos perfecta para México

Los hinchas mexicanos pasaron de los abucheos a sus jugadores cuando no podían sacar más de un gol de diferencia sobre Sudáfrica, que jugaba con un hombre menos por expulsión, a plantear que pueden llegar a disputar la primera final de su historia en una Copa del Mundo.

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El fervor fue alimentado por tres victorias en fase de grupos, ante Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa, con rendimiento que fue de menor a mayor. Una ventaja de cara a futuro es la posibilidad de continuar jugando en México tanto los dieciseisavos como los octavos de final. De momento, su rival en el primer cruce de playoff será Ecuador, aunque existe la chance mínima de que pueda medirse ante Escocia.

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