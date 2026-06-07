Ante las críticas, la publicación que hizo River en las redes sociales por la muerte del Indio Solari

A más de 48 horas del fallecimiento del líder de Patricio Rey y los Redondidos de Ricota, el club de Núñez publicó por primera vez en sus redes.

La noticia sobre la muerte de Carlos Alberto Solari, conocido por todos como el Indio, sacudió Argentina desde aquella mañana del viernes. Los fanáticos, atravesados por su legado en la música, hoy lo despiden en un multitudinario velorio en Avellaneda.

Por tratarse de un ícono de la cultura argentina, el exlíder de Patricio Rey y los Redonditos de Ricota marcó a generaciones de todos los rincones del país. Por eso, el fútbol no estuvo ajeno a la partida del ídolo a sus 77 años.

Uno a uno, todos los clubes expresaron sus condolencias y rindieron homenaje al Indio a través de sus redes sociales. Sin embargo, llamó la atención de los futboleros el silencio de River Plate, que solo lanzó el viernes un comunicado en su página web, sin menciones al cantante y autor en sus cuentas de Instagram y X.

Este domingo, a más de 48 horas del fallecimiento de Solari, el Millonario rompió el silencio por estas vías en medio de las críticas y publicó un emotivo posteo sobre el ídolo: “La banda de mi calle. La familia riverplatense, presente con los colores más lindos en la despedida del Indio Solari, una leyenda de nuestra música y nuestra cultura”.

La banda de mi calle 🤍❤️🤍



La familia riverplatense, presente con los colores más lindos en la despedida del Indio Solari, una leyenda de nuestra música y nuestra cultura ♾️ pic.twitter.com/Hn7UvrvcGJ — River Plate (@RiverPlate) June 7, 2026

El comunicado de River por la muerte del Indio Solari

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Este viernes 5 de junio falleció uno de los artistas más influyentes y trascedentes del rock nacional, referente de varias generaciones y autor de canciones icónicas que quedarán para siempre en el recuerdo del público argentino y mundial.

Frases de sus composiciones como solista, al igual que con la mítica banda Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, forman parte de banderas que cada partido se lucen en las tribunas del Mâs Monumental, un reflejo de lo que significó la obra del Indio, que trascendió lo musical.

El Club Atlético River Plate, a través de su Honorable Comisión Directiva, acompaña a familiares, amigos y colegas en estos momentos de profundo dolor y tristeza.

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