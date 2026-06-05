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El adiós del fútbol argentino al Indio Solari: los clubes lo despiden en sus redes sociales

El prócer del rock nacional dejó este mundo a los 77 años y son varios los equipos que lo homenajearon en sus cuentas oficiales.

Indio Solari
© @indiosolarioficialIndio Solari

La partida del Indio Solari a sus 77 años trajo con sí una tristeza absoluta en aquellos que lo admiran. Más de 50 años vinculado a la música popular, primero como líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y luego en su etapa solista, acompañado por Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, hicieron que su fallecimiento despierte un dolor difícil de explicar.

El fútbol argentino se hizo eco de su partida y, con diversos mensajes en sus redes sociales, muchos clubes lo homenajearon. Huracán, Racing, Banfield, Sacachispas, Belgrano y Tigre fueron algunos de los primeros que utilizaron sus cuentas oficiales para rendirle homenaje a este ícono de la cultura popular.

Los mensajes de los clubes argentinos en sus redes sociales

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El costado futbolero del Indio

En más de una oportunidad, Carlos Solari dejó en claro su amor por Boca y por Juan Román Riquelme. Sin ir más lejos, en 2025 lo respaldó públicamente en diálogo con El Canciller: “Román es alguien a quien quiero mucho, me parece un tipo con códigos y a mi no me asustan los códigos, me gustan”.

Además, agregó: “A mi me ha venido a visitar y he pasado una tarde magnífica con él. Es un tipo muy inteligente y honesto. No sé si tendrá la capacidad de manejar una administración, pero que se haga responsable de la parte ética del club, me parece que está haciendo lo correcto”.

Por otro lado, en 2024 había dicho: “No fue solamente porque quizás haya sido el jugador que más me haya gustado a mí. Está bien Maradona y Messi, pero el mediocampista que tiene pase y también entra y patea… Román ha sido un jugador estupendo“.

DATOS CLAVE

  • El Indio Solari falleció a los 77 años provocando una gran tristeza en la música.
  • El cantante lideró la emblemática banda Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.
  • Varios clubes del fútbol argentino homenajearon al artista en sus redes sociales oficiales.
Lautaro Toschi
Lautaro Toschi
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