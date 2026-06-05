La partida del Indio Solari a sus 77 años trajo con sí una tristeza absoluta en aquellos que lo admiran. Más de 50 años vinculado a la música popular, primero como líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y luego en su etapa solista, acompañado por Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, hicieron que su fallecimiento despierte un dolor difícil de explicar.
El fútbol argentino se hizo eco de su partida y, con diversos mensajes en sus redes sociales, muchos clubes lo homenajearon. Huracán, Racing, Banfield, Sacachispas, Belgrano y Tigre fueron algunos de los primeros que utilizaron sus cuentas oficiales para rendirle homenaje a este ícono de la cultura popular.
Los mensajes de los clubes argentinos en sus redes sociales
Por siempre en las banderas y las canciones del Pueblo.— Belgrano (@Belgrano) June 5, 2026
Indio Solari 1949 – ∞ pic.twitter.com/LYNQGOD4YG
En el recuerdo eterno de haber pasado por nuestra casa, en nuestra gente y en nuestras banderas.— Racing Club (@RacingClub) June 5, 2026
Hasta siempre, Indio. pic.twitter.com/vjtWi4C8xm
June 5, 2026
En este día…Y cada día 💜— Sacachispas (@SacachispasOK) June 5, 2026
Por siempre Indio ✊️ pic.twitter.com/aYGef10dKw
El Club Atlético Tigre lamenta profundamente el fallecimiento de Carlos “Indio” Solari, ícono y referente musical de nuestro país.— Club Atlético Tigre (@catigreoficial) June 5, 2026
Enviamos a su familia, amigos y a todos los ricoteros nuestro más sentido pésame.
QEPD, Indio 🎸♾️ pic.twitter.com/3BPN2IcuNg
“𝑩𝒂𝒏𝒅𝒆𝒓𝒂𝒔 𝒆𝒏 𝒕𝒖 𝒄𝒐𝒓𝒂𝒛𝒐́𝒏” 🫀🇳🇬— Club A. Banfield (@CAB_oficial) June 5, 2026
QEPD, Indio. pic.twitter.com/xblMEloH6a
“Tu belleza llegó dulcemente hasta mí” 🇱🇻❤️ pic.twitter.com/87qRxg7BXe— Club Lanús (@clublanus) June 5, 2026
⚫️ En el día del fallecimiento de Carlos “Indio” Solari, recordamos el recital brindado por Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota en el Microestadio Antonio Rotili— Club Lanús (@clublanus) June 5, 2026
🔙 1º de mayo de 1992 pic.twitter.com/NXtKVCHz6M
Donde hay dolor— C. A. Independiente (@Independiente) June 5, 2026
Habrá canciones.
En memoria de Carlos Alberto Solari. El Indio. pic.twitter.com/f0lOgtP2yR
Siempre te tendremos a nuestro lado ♾️#SomosAtlanta 🟡🔵 pic.twitter.com/uWnGy803xc— Club Atlético Atlanta (@atlantaoficial) June 5, 2026
#AAAJ 🔙 Pedís que no mire hacia atrás, pero es mejor hacerlo para recordar todo lo lindo que nos dejaste. En este día, y cada día ♾️.— Argentinos Juniors (@AAAJoficial) June 5, 2026
Descansá en paz, Indio 🙏 pic.twitter.com/YJzhUONqIs
La tierra gira hoy, menos veloz.— Newell’s Old Boys (@Newells) June 5, 2026
Siempre en los corazones del pueblo, Indio ❤️🖤 pic.twitter.com/Df9cYBdswa
En cada trapo, en cada canción…— Gimnasia y Esgrima Mza (@GimnasiaMendoza) June 5, 2026
¡Hasta siempre, Indio!
1949-∞ pic.twitter.com/IiSFw9rQMT
Salando las heridas, Indio querido.— Vélez Sarsfield (@Velez) June 5, 2026
Hasta siempre, Carlos Alberto Solari.
QEPD 💙 pic.twitter.com/uGGxEPh6AB
♾️ Banderas en tu corazón.— Nueva Chicago (@NuevaChicago) June 5, 2026
Hasta siempre Indio Solari.💚🖤
Tu poesía seguirá sonando en cada tribuna. pic.twitter.com/FLonQqcza0
En este día y cada día ⚡️ pic.twitter.com/iHGhpf89VC— Club Atlético San Miguel (@Oficial_CASM) June 5, 2026
“En la resistencia está todo el hidalgo valor de la vida”.— Ferro Carril Oeste (@FerroOficial) June 5, 2026
Tu música quedará para siempre en cada bandera, cada viaje y cada tribuna.
Hasta siempre, Indio. Nadie será capaz de matarte en nuestras almas. 🖤 pic.twitter.com/5HxBb62At1
Gracias, Indio.— San Lorenzo (@SanLorenzo) June 5, 2026
Por tu poesía.
Por tu música.
Y por las incontables banderas que, para siempre, van a flamear recordándote. pic.twitter.com/9lUvPQqtZQ
Elegiste nuestra ciudad para vivir y crear una obra que conmovió a todo un pueblo. Tenemos el privilegio de ser uno de los pocos clubes que tienen una imagen de su camiseta con vos.— Club Atlético Ituzaingó (@ItuzaingoPrensa) June 5, 2026
Gracias Indio por tanto. Seguirás en cada canción, en cada trapo.
Vamos Ituza! pic.twitter.com/0WB0AhJ89w
La AFA despidió a Solari
#ProfundoDolor El artista que también sonó en las tribunas: el fútbol argentino despide al Indio Solari, una voz que se volvió bandera popular.— AFA (@afa) June 5, 2026
📝https://t.co/j8NtgPFSnw pic.twitter.com/4HZGmyoH6z
La cuenta de la Libertadores no se olvidó del Indio
🎶🎙️ Presente en todas las tribunas… ¡Hasta siempre! pic.twitter.com/DzCkS1st2k— CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) June 5, 2026
🔝🔥 ¡El pogo más grande del mundo!— CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) June 5, 2026
🏆 CONMEBOL #Libertadores | #GloriaEterna pic.twitter.com/OtRUwSfEPD
El costado futbolero del Indio
En más de una oportunidad, Carlos Solari dejó en claro su amor por Boca y por Juan Román Riquelme. Sin ir más lejos, en 2025 lo respaldó públicamente en diálogo con El Canciller: “Román es alguien a quien quiero mucho, me parece un tipo con códigos y a mi no me asustan los códigos, me gustan”.
Además, agregó: “A mi me ha venido a visitar y he pasado una tarde magnífica con él. Es un tipo muy inteligente y honesto. No sé si tendrá la capacidad de manejar una administración, pero que se haga responsable de la parte ética del club, me parece que está haciendo lo correcto”.
Por otro lado, en 2024 había dicho: “No fue solamente porque quizás haya sido el jugador que más me haya gustado a mí. Está bien Maradona y Messi, pero el mediocampista que tiene pase y también entra y patea… Román ha sido un jugador estupendo“.
DATOS CLAVE
- El Indio Solari falleció a los 77 años provocando una gran tristeza en la música.
- El cantante lideró la emblemática banda Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.
- Varios clubes del fútbol argentino homenajearon al artista en sus redes sociales oficiales.