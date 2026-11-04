Arsene Wenger puso a un juvenil de River dentro de las 6 promesas destinadas a convertirse en estrellas mundiales

El ex entrenador de Arsenal dio una lista con 6 juveniles nacidos en 2008 con potencial para dominar el mundo del fútbol.

De cara a los próximos años, River lleva a cabo un proyecto integral en las divisiones inferiores del club con el objetivo de nutrir al plantel profesional con futbolistas surgidos del riñón. Poco a poco esto comienza a verse con las camadas que obtuvieron buenos resultados en la Messi Cup, como también en los torneos de AFA.

En este sentido, Arsene Wenger, ex entrenador de Arsenal y actual Director de Desarrollo de la FIFA, dio su listado con los seis jugadores nacidos en 2008 que cuenta con chances de ser estrellas mundiales, y dentro del mismo, aparece un juvenil que aún no debutó en el Millonario.

El mismo es Santiago Espíndola, el mediocampista de 18 años oriundo de Rojas, que tiene un importante recorrido por los seleccionados juveniles de Argentina, y que ya fue parte de las últimas cuatro convocatorias de Leonardo Ponzio, aunque aún no vio minutos oficiales de competencia.

Espíndola, se desempeña como volante central, aunque también se destaca por su versatilidad, ya que no tiene problemas de llegar al área rival, tal como lo mostró en los pasados Juegos ODESUR, en los que marcó un golazo ante Perú para clasificar al equipo a la final.

Además, el mismo juvenil se identifica tanto con Enzo Pérez como con Enzo Fernández a la hora de jugar, y así lo reveló en una entrevista en 2025: “Me gusta mucho Enzo Pérez por su posicionamiento en la cancha, su recuperación, su inteligencia. También miro mucho a Enzo Fernández, que le gusta mucho llegar al área y yo lo estoy haciendo mucho también. Me identifico mucho con su juego, su llegada al área, estar siempre presente en el juego, es muy completo”.

En cuanto al presente de Espíndola, mientras espera por debutar como profesional en River, tiene contrato con la institución hasta el 31 de diciembre de 2030, y desde el elenco de Núñez tomaron la decisión de blindarlo, ya que le pusieron una cláusula de rescisión de 100 millones de euros.

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Santiago Espíndola firmó su primer contrato con River. (Santi.espindolaa).

Los seis talentos elegidos por Arsene Wenger

Santiago Espíndola (River).

Samuel Inácio (Italia/Borussia Dortmund).

Andrea Luongo (Italia/Torino).

Johannes Moser (Austria/RB Salzburg).

Ifeanyi Ndukwe (Austria/Liverpool).

Vasilije Markovic (Austria/Austria Viena).

Datos clave

Arsène Wenger incluyó a Santiago Espíndola entre seis promesas mundiales nacidas en 2008.

incluyó a entre seis promesas mundiales nacidas en 2008. Santiago Espíndola tiene contrato con River Plate hasta el 31 de diciembre de 2030 .

tiene contrato con River Plate hasta el . River Plate fijó una cláusula de rescisión de 100 millones de euros para Espíndola.