Así reaccionó el Monumental cuando la voz del estadio de River nombró a Nicolás Otamendi

El General jugará su primer partido en el Millonario y utilizará la cinta de capitán. Fue el más ponderado por los simpatizantes.

River juega su primer partido en el Monumental luego del parate por el Mundial 2026 con muchos cambios respecto al equipo que cayó días atrás ante Aldosivi. La novedad más importante es la presencia de Nicolás Otamendi, que no solo es titular sino que también lleva la cinta de capitán.

El campeón del mundo firmó planilla por primera vez desde su arribo a Núñez, con apenas un puñado de entrenamientos encima y pocos días después de haber jugado la final del Mundial 2026 (al igual que Gonzalo Montiel). Los hinchas se lo reconocieron en el Monumental.

Cuando la voz del estadio nombró al ex Benfica, Otamendi se convirtió en el jugador más aplaudido por todo el público riverplatense. La gente reconoció al futbolista que, además de ser hincha, decidió dejar Europa para ponerse la banda roja en la etapa final de su carrera.

El podio de los más aprobados lo completaron Gonzalo Montiel y Ángel Correa, el otro refuerzo que aterrizó hace pocas horas en Buenos Aires. En contraparte, las menciones a Mauro Arambarri y Giovanni González fueron contestadas con mezcla de aplausos y silbidos.

👏 El aplausómetro en el Monumental, con las primeras ovaciones para Otamendi y Correa, y también para Gonzalo Montiel. pic.twitter.com/5OnAoClZR5 — La Página Millonaria (@RiverLPM) July 25, 2026

Las formaciones de River y Barracas Central

El Millonario sale a la cancha con Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Lucas Silva, Fausto Vera, Tomás Galván y Lautaro Pereyra; Facundo Colidio y Rafael Santos Borré.

Publicidad

Por su parte, el Guapo forma con Miño; Barrios, Jappert, Rak, Demartini; Porra, Miloc, Tapia, Insúa; Briasco y Morales.