Chelsea tiene dos joyas en carpeta para reemplazar a Enzo Fernández, apuntado por Manchester City

Los Citizens tiene plazo hasta el viernes para comprar al volante argentino y los Blues quieren anticiparse a este posible traspaso.

A poco más de una semana del inicio de la temporada 2026-27 de la Premier League, Enzo Fernández podría cambiar de equipo. Manchester City se interesó en el volante de la Selección Argentina y Chelsea le dio plazo hasta este viernes para enviar la oferta final, de 120 millones de libras.

Las chances de que el campeón del mundo en Qatar 2022 se reúna con Enzo Maresca con la camiseta de los Citizens son concretas. Por eso, en Londres quieren estar preparados y reaccionar en el mercado de pases ante la eventual salida de su capitán.

Según la información del periodista Graeme Bailey, de Team Talk, Chelsea tiene dos nombres en carpeta para reemplazar al argentino si se concreta su venta. Ambos tienen 22 años, son figuras emergentes de la Premier League y costarían buena parte de lo que embolsen por Enzo.

Alex Scott y Adam Wharton, en la mira de Chelsea

Alex Scott, en la mira de Chelsea. (Foto: Getty)

Alex Scott es un objetivo que Chelsea viene persiguiendo en los últimos mercados. Incluso, en el actual receso, Bournemouth ya rechazó una oferta de los Blues, además de otros ofrecimientos de equipos de la talla de Arsenal, Liverpool y Manchester United.

Para destrabar esta operación, el combinado londinense debería desembolsar cerca de 80 millones de libras, otra potente inversión para el elenco comandado por Xabi Alonso.

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Adam Wharton, en la mira de Chelsea. (Foto: Getty)

Adam Wharton se destacó en Crystal Palace en las últimas campañas y también despertó el interés de los grandes equipos. Chelsea también lo tiene entre sus opciones, aunque tampoco sería una operación accesible en cuanto a dinero.

Datos clave

Enzo Fernández tiene una oferta del Manchester City por 120 millones de libras.

tiene una oferta del Manchester City por 120 millones de libras. Alex Scott del Bournemouth costaría 80 millones de libras al Chelsea.

del Bournemouth costaría 80 millones de libras al Chelsea. Adam Wharton del Crystal Palace es alternativa para el Chelsea.