No podrán entrenarse a la par de sus compañeros por una decisión dirigencial y ahora buscan una salida de River.

En el mundo River no solo están cerrando incorporaciones, ya que en las últimas horas fue Ángel Correa quien se realizó la revisión médica, sino que también definen las próximas salidas del plantel.

Luego de lo que fue la participación de Kendry Páez, Matías Galarza Fonda y Kevin Castaño con los seleccionados de Ecuador, Paraguay y Colombia, respectivamente, en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, se acoplaron a los marginados que se entrenan en el predio de Cantilo.

Kendry Páez

Luego de lo que fue su participación con Ecuador en la Copa del Mundo, el enganche no tiene definido si continuará en el Millonario, más allá de que le indicaron que rescindirían su cesión para retornar a Chelsea y quedarse allí o mudarse hacia otro equipo.

Kendry Páez no continuará en River.

Matías Galarza Fonda

Tuvo un enorme rendimiento en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, pero no es considerado dentro del Millonario. Lo desean Atlanta United y también desde Bologna, pero aún no tiene su futuro esclarecido. Su contrato en el club de Núñez caduca en diciembre de 2028.

Matías Galarza Fonda no seguirá en River.

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Kevin Castaño

Llegó a River por 12.860.000 de euros netos, no logró tener el nivel que esperaba la institución y su futuro estará lejos del Monumental. En la cita mundialista jugó poco: solamente participó de dos partidos. Su vínculo finaliza en diciembre de 2028.

Kevin Castaño, mediocampista colombiano de River.

DATOS CLAVES

Ángel Correa completó su revisión médica para sumarse a las incorporaciones de River Plate.

completó su revisión médica para sumarse a las incorporaciones de River Plate. Kendry Páez, Matías Galarza Fonda y Kevin Castaño jugaron el Mundial para Ecuador, Paraguay y Colombia, respectivamente.

jugaron el Mundial para Ecuador, Paraguay y Colombia, respectivamente. Los tres mundialistas se unieron a los jugadores marginados en el predio de Cantilo.