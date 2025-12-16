River lo pagó 10 millones, fue descartado por Gallardo y ahora es figura en su nuevo club tras nueve meses sin jugar

El fútbol suele ofrecer revanchas, pero pocas son tan drásticas como la de Rodrigo Villagra. Hace menos de un año, el mediocampista cordobés era el rostro de una inversión fallida en River. Hoy, a miles de kilómetros del Monumental y soportando el frío de Rusia, el volante logró reinventarse para convertirse en una pieza importante del CSKA Moscú.

Sí, debió esperar más de la cuenta, pero la actualidad de Villagra es diametralmente opuesta a lo que caracterizó su ciclo Millonario. El mediocampista de 24 años se consolidó en el once inicial del gigante ruso, que pelea en los puestos más altos de liga. Y las estadísticas empiezan a respaldarlo: acumula 11 presencias en la temporada, siendo titular en 7 de ellas. Si bien todavía trabaja para completar los 90 minutos con regularidad, empieza a ganar un terreno que parecía completamente perdido.

Para valorar su presente, es necesario dimensionar el calvario deportivo que atravesó Villagra. Llegó a Rusia en marzo de 2025, arrastrando una inactividad preocupante, ya que su último partido oficial con la camiseta de River había sido a fines de 2024. En consecuencia, como era de preverse, su adaptación a Moscú fue tortuosa. Lejos de ser una solución inmediata, el argentino debió lidiar con problemas físicos y lesiones que postergaron su debut una y otra vez. Al punto que la pesadilla se extendió por cinco meses sin pisar el césped de manera oficial.

Recién en septiembre se rompió el maleficio. Tras nueve meses de parate total, Villagra volvió a sentirse futbolista. En el medio, una noticia personal le dio el impulso anímico necesario: fue padre, un hecho que, casualidad del destino o no, llegó antes de que se gane un lugar en el equipo.

Rodrigo Villagra, mediocampista de River Plate.

De la inversión récord a una salida contrarreloj

El contexto de su salida de River agiganta su resiliencia. El Millonario había realizado una inversión por 10 millones de dólares a principios de 2024 para traerlo desde Talleres. Sin embargo, su rendimiento nunca estuvo a la altura y, con el regreso de Marcelo Gallardo, quedó relegado en la consideración.

La necesidad de River de recuperar la inversión derivó en una novela. Primero, apareció en escena el empresario Foster Gillett, quien prometió comprar al jugador por 11 millones de dólares en una operación que prometía oxigenar las arcas de Núñez. Sin embargo, el dinero nunca apareció y la situación quedó en la nada. Para fortuna del futbolista, con el mercado cerrándose, River terminó aceptando la oferta del CSKA: 5 millones de dólares (más objetivos) por el 50% de la ficha. Hoy, casi un año después, Villagra puede inflar el pecho y sonreír orgulloso.

