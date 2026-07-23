Coudet piensa en 4 cambios en la formación de River para enfrentar a Barracas Central por el Torneo Clausura

El 'Chacho' meterá mano tanto en la defensa como en la mitad de la cancha para el estreno en el certamen.

En el Estadio Más Monumental, por la primera fecha del Grupo B del Torneo Clausura, River recibe a Barracas Central en búsqueda de dejar atrás la eliminación en la Copa Argentina y arrancar su camino en el certamen local con el pie derecho, junto a su gente.

Para este partido, el entrenador del Millonario, Eduardo Coudet, piensa en por lo menos dos cambios en el equipo titular. Además, las variantes podrían llegar a ser cuatro en caso de que Nicolás Otamendi y Gonzalo Montiel respondan de buena manera en las prácticas.

Los dos cambios estipulados por el ‘Chacho’ están en la mitad de la cancha. Tanto Fausto Vera como Juan Cruz Meza, quienes fueron reemplazados ante Aldosivi, perderían su lugar en la cancha y serían reemplazados por Mauro Arambarri y el juvenil Lautaro Pereyra respectivamente.

Además de esto, en las prácticas previas a este duelo, Coudet analizará de cerca los rendimientos de Gonzalo Montiel y Nicolás Otamendi. En caso de estar en óptimas condiciones, se meterían en lugar del uruguayo Giovanni González y del central Lautaro Rivero.

Los otros siete jugadores serían los mismos que iniciaron en la derrota ante Aldosivi, con Santiago Beltrán en el arco, Martínez Quarta y Acuña como defensores, Moreno y Galván en la mitad de la cancha, mientras que lo único que no tendrá modificaciones será la delantera, con Rafael Santos Borré y Lucas Beltrán.

La posible formación de River para enfrentar a Barracas Central

El Millonario saldría a la cancha con: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Mauro Arambarri, Aníbal Moreno, Tomás Galván, Lautaro Pereyra; Rafael Santos Borré y Facundo Colidio.

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