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Conference League

Crystal Palace vs. Rayo Vallecano EN VIVO y ONLINE vía ESPN y Disney + por la final de la Conference League: minuto a minuto

En el Red Bull Arena de Leipzig los ingleses y españoles definen al campeón del certamen continental.

Crystal Palace y Rayo Vallecano definen al campeón de la Conference League.
© GettyCrystal Palace y Rayo Vallecano definen al campeón de la Conference League.

Se define al segundo campeón internacional de la temporada en el fútbol europeo. En el Red Bull Arena de Leipzig, Crystal Palace y Rayo Vallecano se enfrentan en la final de la UEFA Conference League. El encuentro comienza a las 16.00 horas de Argentina, será dirigido por Maurizio Mariani y podrá verse en vivo a través de ESPN y Disney +.

Crystal Palace vs. Rayo Vallecano: minuto a minuto

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Marco D'Arcangelo
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