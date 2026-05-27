Crystal Palace vs. Rayo Vallecano EN VIVO y ONLINE vía ESPN y Disney + por la final de la Conference League: minuto a minuto

Se define al segundo campeón internacional de la temporada en el fútbol europeo. En el Red Bull Arena de Leipzig, Crystal Palace y Rayo Vallecano se enfrentan en la final de la UEFA Conference League. El encuentro comienza a las 16.00 horas de Argentina, será dirigido por Maurizio Mariani y podrá verse en vivo a través de ESPN y Disney +.

Crystal Palace vs. Rayo Vallecano: minuto a minuto

Las formaciones del partido