Se define al segundo campeón internacional de la temporada en el fútbol europeo. En el Red Bull Arena de Leipzig, Crystal Palace y Rayo Vallecano se enfrentan en la final de la UEFA Conference League. El encuentro comienza a las 16.00 horas de Argentina, será dirigido por Maurizio Mariani y podrá verse en vivo a través de ESPN y Disney +.
Conference League
Crystal Palace vs. Rayo Vallecano EN VIVO y ONLINE vía ESPN y Disney + por la final de la Conference League: minuto a minuto
En el Red Bull Arena de Leipzig los ingleses y españoles definen al campeón del certamen continental.
LEE TAMBIÉN
Premier League
¿Por qué no juega Manchester City vs. Crystal Palace por la jornada 31 de la Premier League?
Boca Juniors
El equipo revelación de la Premier League amenaza con robarle a Riquelme un refuerzo para Boca
FÚTBOL INTERNACIONAL
La razón por la que Vélez ganó más dinero con la Supercopa que el campeón de la Community Shield
Actualidad