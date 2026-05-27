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Pese al triunfo ante Blooming, los hinchas no perdonaron a un titular de River: “Igual se tiene que ir”

Por medio de las redes sociales, los fanáticos del Millonario se quejaron del rendimiento del futbolista que fue titular ante Bloooming.

Los hinchas de River coparon el Monumental.
© Prensa RiverLos hinchas de River coparon el Monumental.

River derrotó a Blooming en el Monumental, se clasificó a los octavos de final de la Copa Sudamericana y quedó como uno de los mejores punteros de todo el certamen. Pese al resultado positivo, la actuación de los comandados por Eduardo Coudet, en líneas generales, no fue buena.

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A lo largo de todo el cotejo, le costó lastimar a los bolivianos. Incluso, en el primer tiempo Maximiliano Salas falló un penal. Ya en la segunda mitad, hubo ocasiones de gol gracias a Lucas Martínez Quarta, a quien los fanáticos pidieron en las redes sociales que cambie su posición y deje de ser defensor central para jugar de centrodelantero o, en su defecto, de mediocampista ofensivo. ¿El argumento? Destacaron su buen pie.

Más allá de los comentarios que hubo a favor y en contra de Martínez Quarta, los simpatizantes no toleraron la actuación de Salas. Sí, a pesar de que en la segunda mitad abrió la cuenta para la goleada riverplatense. No solo lo criticaron por su desempeño, sino que también pidieron que la dirigencia lo negocie en el próximo mercado de pases.

“Igual se tiene que ir”, escribió el usuario @enzo_abg en X, que sigue siendo conocida como Twitter, para mostrar su enojo post gol del delantero que pasó por All Boys, Palestino, Necaxa y Racing. Incluso, hubo otros hinchas que pidieron el ingreso del nigeriano Jonathan Spiff, que finalmente reemplazó al correntino.

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DATOS CLAVES

  • River derrotó a Blooming y clasificó a octavos de la Copa Sudamericana.
  • Maximiliano Salas falló un penal, pero luego marcó en la segunda mitad.
  • Jonathan Spiff ingresó en el segundo tiempo reemplazando a Salas.
Julián Mazzara
Julián Mazzara
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