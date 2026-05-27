Atentos a su falta de minutos en la última temporada, desde El Millonario ya iniciaron el contacto con un futbolista por el que su flamante director deportivo tiene debilidad.

Tras la derrota en la final del Torneo Apertura ante Belgrano y la clasificación a octavos de final de la Copa Sudamericana prácticamente en el bolsillo, River ya comenzó a pensar en el próximo mercado de fichajes, en el que se espera haya una importante cantidad de salidas y también incorporaciones de jerarquía para comenzar a moldear un equipo al estilo de Eduardo Coudet.

Muy importante en esa materia serán las gestiones de Pablo Longoria, el nuevo director deportivo por el que apostaron en El Millonario. Y según pudo seguir Bolavip, el español está obsesionado con el arribo de un futbolista que ha perdido continuidad en la Premier League y cree posible atraer: Facundo Buonanotte.

Las negociaciones ya están en marcha, porque atentos a la falta de minutos que sufrió el mediapunta surgido de Rosario Central en la presente temporada, tanto en Chelsea como en Leeds, hubo un contacto con su entorno y supieron que el jugador no le cierra las puertas a la posibilidad de volver al fútbol argentino.

Por otro lado, existe una buena relación con la dirigencia del Brighton, club que es dueño de su ficha y que tiene contrato vigente con Buonanotte hasta junio de 2028. La cesión en Leeds finaliza el próximo 30 de junio y el futbolista deberá regresar a su equipo de origen para resolver su futuro.

El 30 de junio finaliza la cesión de Buonanotte en Leeds.

Mismo representante que Zaid Romero

No es un detalle menor que Facundo Buonanotte comparta representante con Zaid Romero, el defensor central del Getafe por el que Eduardo Coudet ya dio el visto bueno para que se avance en las negociaciones. Esto podría favorecer las negociaciones para el arribo de ambos en el próximo mercado.

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¿Cuánto vale Buonanotte?

Aunque todo indica que River solicitará el arribo a préstamo del futbolista surgido en Rosario Central, es importante saber que actualmente tiene una cotización de 16 millones de euros según el portal especializado Transfermarkt.

Sus números en la temporada

Facundo Buonanotte jugó cedido en Leeds y Chelsea durante la última temporada, contabilizando entre ambos clubes apenas 12 partidos disputados entre todas las competiciones, en los que aportó un gol y dos asistencias, todo ello con Los Blues. En Leeds, solo jugó en cuatro ocasiones.

Data clave

River Plate negocia por Facundo Buonanotte, cotizado en 16 millones de euros según Transfermarkt.

negocia por Facundo Buonanotte, cotizado en 16 millones de euros según Transfermarkt. 30 de junio termina cesión de Buonanotte en Leeds; Brighton tiene contrato hasta 2028.

termina cesión de Buonanotte en Leeds; Brighton tiene contrato hasta 2028. 12 partidos y 1 gol aportó Buonanotte esta temporada jugando para Chelsea y Leeds.